Лукашенко принял отставку главы МВД Белоруссии Шуневича
Минск, 10 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича. Об этом глава МВД сообщил представителям СМИ по итогам встречи с белорусским лидером.
Шуневич подчеркнул, что его решение об отставке было «выверенным, правильным и своевременным». Глава МВД рассказал, что проделал длинный и сложный путь в министерстве и многое успел сделать за время пребывания на посту.
«В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений», — рассказал Шуневич о причинах своей отставки.
Он подчеркнул, что всегда нужно оставаться актуальным. По мнению Шуневича, работа министерства требует свежего взгляда. Кроме того, глава МВД сообщил, что думал о своей эффективности и пришел к решению о смене рода деятельности.
«Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился», — рассказал Шуневич.
Также глава МВД сообщил, что предложения о новом месте работы ему пока не поступали, но он надеется принести пользу Белоруссии на другой должности.
«В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду», — цитирует Шуневича БелТА.
Игорь Шуневич возглавил МВД Белоруссии в мае 2012 года. До этого он занимал должность заместителя министра внутренних дел. Ранее он также работал в белорусском КГБ, где сначала возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.