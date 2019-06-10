Комиссия ВСУ обнаружил у солдат в Донбассе вшей и кишечную палочку

Луганск, 10 июня. Комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде педикулез (заболевание кожи и волос, вызванное паразитирование вшей) и кишечную палочку. Об этом в понедельник заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В связи с неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями у 70 военнослужащих выявлен педикулез. В местах, предназначенных для приготовления пищи, обнаружена кишечная палочка, проводится санитарная обработка пищевых блоков», — отметил он.

Филипоненко добавил, что комиссия выявила нарушения в вещевом, продовольственном и банно-прачечном обеспечении, сообщает Луганский информационный центр.

Ранее сообщалось, что украинская армия увеличила интенсивность обстрелов Донбасса. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, это свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский не может взять под контроль собственные вооруженные силы. По его словам, украинский лидер имеет слишком слабый авторитет у военных.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.