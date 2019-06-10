Гаспарян уличил защитников Голунова в лицемерии, напомнив о деле Вышинского

Москва, 10 июня. СМИ, активно выступающие в защиту журналиста издания Meduza Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков, занимаются политизацией процесса и давлением на следствие. Об этом заявил публицист Армен Гаспарян.

Журналист, комментируя ситуацию вокруг задержания Голунова, вспомнил о деле главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гаспарян указал, что, когда главу портала отправили в тюрьму, в прессе не появлялись заголовки со словами «Я — Мы Кирилл Вышинский», не организовывались марши.

В ситуации же с Голуновым, отметил журналист, речь идет о политизации, и все прекрасно понимают, что стоит за реакцией СМИ на задержание корреспондента Meduza. Он уличил защитников спецкора в лицемерии.

«Здесь речь не идет об угрозе свободы слова, о притеснениях. Здесь желание лишний раз поспекулировать, дать западным СМИ картинку, что у нас «в Мордоре» наступил 1937 год», — обратил внимание Гаспарян в разговоре с «Политикой Сегодня».

СМИ, громко выступившие в защиту Голунова, добавил эксперт, когда-то слышали о презумпции невиновности, однако сейчас трактуют это понятие весьма своеобразно.

Гаспарян согласился с позицией главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал не мешать непредвзятому расследованию дела журналиста, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Публицист уверен, что шумиха, активно раздуваемая вокруг дела Голунова, является попыткой давления на следствие, в то время как невиновность человека должен определять суд.

«Никого не интересуют детали следствия, какие-то документы. Заранее объявлено, что он невиновный, святой человек, жертва политических репрессий. Только из-за того, что он журналист оппозиционного издания», — подчеркнул он.

Напомним, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Историю с задержанием Голунова в настоящее время «накаляют» представители так называемой либеральной оппозиции и журналистского сообщества, которые настаивают на том, что корреспондент издания Meduza «невиновен», и призывают освободить его, не дожидаясь судебного заседания.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков заявил, что журналистское сообщество совершенно необъективно требует отпустить задержанного за хранение наркотиков спецкора Meduza. Если отпускать Голунова, то тогда нужно выпустить всех, кто обвиняется в сбыте наркотиков, указал он.

В понедельник три деловых издания — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста. Поступок редакций подается как пример журналистской солидарности, о чем говорит и заголовок полосы: «Мы — Иван Голунов», однако на деле является лишь способом напомнить о себе, поднять рейтинги и смягчить репутационные потери, сообщало Федеральное агентство новостей.