«Нусра»* готовится к новым провокациям против армии Сирии и мирного населения в Хаме

Демилитаризованная зона продолжает оставаться ареной для ожесточенных сражений, провоцируемых джихадистами. Вооруженные группировки, объединенные полевыми командирами террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», все еще питают иллюзии относительно захвата ранее потерянных населенных пунктов в провинции Хама. Боевиков не останавливают ни укрепленные опорные пункты правительственных сил, ни многочисленные потери, которые они несут при наступлении. Подробности – а материале Федерального агентства новостей (ФАН).

На прошлой неделе бандитские группы неоднократно штурмовали позиции сирийской правительственной армии на севере провинции Хама. В общей сложности в наступлениях участвовало до 1000 боевиков, около 20 единиц бронетехники, до 40 автомобилей повышенной проходимости с установленным вооружением, а также более 20 единиц мобильных комплексов РСЗО и минометов.

Буквально вчера незаконные вооруженные формирования предприняли новое наступление. Отряд противника численностью более 50 боевиков при поддержке минометов атаковал сирийских военнослужащих в направлении населенных пунктов Баарабу и Кара-Джурн. Нападение удалось остановить подразделениям бригады «Силы Тигра», которые уничтожили до 20 боевиков и два пикапа, захватили несколько зенитных установок и вражеских минометов кустарного производства.

Несколькими днями ранее спецназовцы генерала Сухейля Аль-Хасана отразили наступление 120 боевиков на позиции сирийской армии в окрестностях селений Джуббайн и Джамала. Потери «Тахрир аш-Шам» составили более 10 боевиков убитыми.

Еще более крупная попытка прорыва обороны Сирийской арабской армии (САА) разворачивалась 6 июня. В атаке на позиции войск САР в районе населенных пунктов Джуббайн и Тель Аль-Малах приняли участие порядка 500 радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других группировок. В ходе оборонительного боя при поддержке ВКС РФ правительственными силами было уничтожено около 120 террористов, также им был нанесен большой урон в технике.

Всего за минувшую неделю уничтожено около 200 террористов, шесть танков, три БМП, 11 пикапов, несколько установок реактивной системы залпового огня и два минометных расчета. Захвачены две зенитные установки и несколько минометов.

Несмотря на большое число убитых и раненых, боевики не отказались от агрессивных намерений и продолжают подготовку к возобновлению наступательных действий. В районе населенных пунктов Кафр-Зета и Скальбия продолжает фиксироваться прибытие дополнительных групп боевиков в составе колонн, в том числе с тяжелой техникой и боеприпасами.

По информации, полученной из местных источников, накануне в окрестности городов Кафр-Зета и Мурек прибыло несколько бандгрупп численность свыше 100 радикальных экстремистов. В ближайшее время сюда ожидается прибытие нескольких единиц танков, боевых машин пехоты и заминированных автомобилей для террористов-смертников, а также боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Кроме того, в деревню Аз-Зака доставлено 80 боевиков-исламистов из тыловых районов зоны деэскалации «Идлиб». В районе населенного пункта Мурек севернее города Хама отмечена концентрация отрядов исламистов общей численностью около тысячи человек.

Очевидно, что противник восстанавливает боеспособность и копит силы для очередной наступательной операции. Под новыми ударами могут оказаться не только места дислокации сирийских подразделений к западу от Аль-Латамины, но и местные жители, проживающие в пригороде Хамы.

На прошлой неделе задокументировано 59 обстрелов мирных населенных пунктов, совершенных из демилитаризованной зоны. В общей сложности боевиками обстреляно более 30 городов и селений в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. В прошедшие сутки под огнем террористов погибли как минимум два местных жителя, в том числе один ребенок.

Активизация бандформирований под руководством «Хаяйт Тахрир аш-Шам» требует принятия новых мер для нейтрализации террористической угрозы, предотвращения гибели мирного населения северо-запада САР.

В тоже время зарубежные страны, в том числе входящие в западную коалицию, а также международные организации придерживаются неоднозначных взглядов по ситуации в Идлибе, предпочитая выдвигать претензии в адрес России и Сирии.

Однако данная позиция явно политизирована и продиктована преследованием своих интересов, а не желанием помочь мирным людям, подчеркнул в комментарии для ФАН доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«Идлиб – это последняя область в Сирии, где пока еще есть стабильные базы для бандформирований террористов, прежде всего из состава «Ан-Нусры». Там же сохраняют присутствие и представили целого ряда западных и прозападных стран, которые совместно с боевиками продолжают деятельность по дестабилизации ситуации. Были подписаны договоренности по прекращению огня, обмену пленными и возвращению беженцев, и их задача сорвать их и помешать урегулированию. Кроме того, внутри данного анклава эти силы разворачивают новые сети поставок, складируют вооружение, боеприпасы для минометов, гранатометов и так далее», – отметил эксперт.

В ходе осмотра освобожденных районов Северной Хамы данные факты снабжения террористов западными государствами стали совершенно очевидными, добавил он.

«Сирийская армия при поддержке ВКС РФ нанесла ряд мощных ударов по бандгруппам джихадистов, отбросив их на север. После этого в схронах радикалов в «Большом Идлибе» было обнаружено большое количество оружия израильского, французского, американского производства. Тогда Запад в попытке затереть эти многочисленные сообщения с новой силой начал тиражировать фейки о том, будто бы работа российской и сирийской авиации направлена против гражданских лиц», – обратил внимание собеседник ФАН.

Он уверен, что это намеренная информационная кампания, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить себе возможность и дальше безнаказанно вести деструктивную деятельность на Ближнем Востоке, влияя на обстановку в регионе изнутри в угоду собственным геополитическим целям.

«Эта продуманная тактика США и их союзников, направленная на то, чтобы сохранить отряды джихадистов в САР и не дать правительству арабской республики освободить Идлиб, что будет равносильно возвращению контроля Дамаска над почти всеми суверенными территориями до Евфрата. Поэтому Западу важно и информационным и военным путем мешать продвижению войск САР на северо-западе, чтобы сохранить ресурсы влияния на политическую, экономическую и финансовую ситуацию в регионе», – резюмировал Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.