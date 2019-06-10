Тувинец выжил в схватке с медведем, откусив ему язык

Кызыл, 10 июня. Житель Республики Тыва откусил язык напавшему на него медведю, инцидент произошел в природном заказнике «Хутинский».

В начале июня трое охотников собрались в лес, чтобы собрать опавшие сухие рога оленей. Товарищи развели костер, приготовили еду и после ужина разбрелись по тайге, пишут «Аргументы и Факты».

Один из мужчин столкнулся с медведем. Сначала тувинец громко кричал и махал руками, пытаясь напугать и отогнать от себя медведя. Но хищник рассвирепел и набросился на человека, передает «360».

Медведь вцепился в лицо тувинца, в этот момент мужчина изловчился и откусил медведю язык. Животное убежало обратно в лес, отмечает «Ридус».

Пострадавший получил рвано-укушенные раны лица и головы, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что медведь напал на геолога в Хабаровском крае. Мужчину с многочисленными ранами доставили вертолетом в больницу Хабаровска.