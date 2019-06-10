Ливия – не Сирия и может пасть под наплывом террористов очень скоро, утянув соседей

Существует вполне реальная угроза, что Ливия в короткий срок станет еще более комфортной гаванью для террористов, нежели некогда Сирия. Уже сейчас эта североафриканская страна кишит всевозможными исламистскими группировками, и эта пугающая тенденция в настоящее время быстрыми темпами прогрессирует. Подробнее о тяжелой обстановке там читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее ФАН писало о том, что Ливия уже сейчас превращается в новый крупнейший оплот «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Кроме того, туда активно продолжают передислоцироваться боевики и других крайне радикальных группировок, получивших боевой опыт в Сирии, прежде всего – из «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ).

Так, Муса Ибрагим, экс-спикер Высшего народного комитета Ливии, буквально на днях сообщил, что в город Мисурата на севере страны из сирийского Идлиба турецкой авиацией были переброшены шесть тысяч джихадистов данного филиала «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ).

Примечательно, что если в САР «Нусра» и ИГ1 в последние годы конфликта активно конкурировали за территории, то в Ливии они наоборот стали практически «сообщающимися сосудами», действуя в интересах одного и того же хозяина. Напомним, в Мисурате недавно были задержаны 11 членов ИГИЛ1, которые вполне комфортно пребывали в зоне контроля поддерживаемых Западом сил Правительства национального согласия (ПНС).

О том, что Ливия становится столицей международного терроризма свидетельствует и эмиграция туда из Сирии одиозного главаря «Исламского государства» Абу Бакра Аль-Багдади. По многочисленным данным, террорист №1 перебрался именно в эту североафриканскую страну, о чем, в частности, говорит большинство экспертов, пристально изучивших последнее видео «верховного халифа».

Но ключевая опасность заключается в том, что если в САР распространению радикального исламизма, так или иначе, могли с самого начала кризиса препятствовать правительственные силы и их многочисленные союзники, то в Ливии ИГ и другие группировки почти не встречают сопротивления, и потому очень скоро могут почти беспрепятственно и надолго обосноваться там.

На протяжении нескольких лет до появления ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) с трудом, но держалась в противостоянии с боевиками. Были выстроены многочисленные системы обороны, было проведено множество героических контратак.

Кроме того, у Дамаска были достаточно сильные соседи, способные по крайней мере эффективно помешать распространению терроризма вглубь своих территорий – как бы они сами при этом не относились к сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом. Ливия же граничит с Египтом, Алжиром, Тунисом, которые и сами не справляются с наплывом джихадистов.

Поэтому при дальнейшем наращивании живой силы исламистских бандгрупп в Ливии как минимум Тунис и многие страны, расположенные южнее, падут очень быстро, став почти неисчерпаемым источником рекрутов для террористов всех мастей. Затем это «черное облако» накроет всю Северную Африку и станет большой угрозой для остального мира.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков уверен, что опасность более чем реальная. По его мнению, мировое сообщество уже давно должно было всерьез обеспокоиться этой пугающей тенденцией. Об этом он сказал в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Ливия уже давно превратилась в рассадник терроризма. Мы помним, как ранее события там разрушительно повлияли на ситуацию в Мали, и то, какие меры пришлось принять властям Египта и особенно Туниса, чтобы волна нестабильности не захлестнула с такой же силой и их. И, конечно, когда мы теперь видим такого рода подвижки на ливийской территории, это не может не вызывать больших опасений», – подчеркнул эксперт.

Это тем более страшно, если принять во внимание, что процессы по наращиванию мощностей боевиков в данной североафриканской стране координируются и финансируются другими иностранными силами.

«Не просто же так бандгруппы ИГ сами по себе перетекают в Ливию. В этом замешаны совершенно определенные страны, и здесь, в частности, высока роль Турции. Это делает данную тенденцию по концентрации боевиков там еще более пугающей. Понятно, что в свете операции национально ориентированных сил под командованием Халифы Хафтара против джихадистов в условиях изменения сложившегося ранее статуса-кво теперь предпринимаются попытки зарубежными спонсорами боевиков не допустить окончательного поражения террористов в Ливии», – отметил наш собеседник.

Однако в результате их деятельности в угоду собственным геополитическим интересам обстановка в этой североафриканской стране становится угрозой безопасности всей планеты.

«И именно Мисурата, то есть даже не столько Триполи (хотя и столица тоже), стала самым крупным рассадником терроризма в мире. Там присутствуют самые радикально настроенные боевики, и потому Ливия действительно становится для них оплотом. Там есть и ИГИЛ, и «Ан-Нусра», и «Братья-мусульмане»1 (деятельность запрещена в РФ), и многие другие группировки. И если не удастся с ними справится, а пока не удается, то страна скоро просто увязнет под террористами», – обратил внимание востоковед.

В Сирии легитимное правительство, имеющее регулярную армию, авиацию и другие ресурсы, сразу вступило в борьбу с джихадистами. В Ливии же это контрнаступление пытаются вести лишь силы национального движения, в то время как признанное Западом руководство страны и само состоит преимущественно из исламистов.

«Так называемое Правительство национального согласия (ПНС), хотя оно и считается законным многими странами (в основном из проамериканской коалиции), фактически большей частью состоит из «Братьев-мусульман». Однако при всех этих пугающих процессах и росте нестабильности многие игроки, включая не только Турцию, но и, например, Италию, США, продолжают потворствовать террористам и всячески препятствовать продвижению национально ориентированных сил, выбирая хаос в угоду собственным интересам», – подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.