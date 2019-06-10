Сотни украинских шахтеров заблокировали дороги в Польшу

Киев, 10 июня. Почти две сотни львовских шахтеров перекрыли дороги, ведущие в Польшу, требуя выплатить им долги по зарплате.

В месте проведения акции протеста копятся многокилометровые пробки. Среди водителей, оказавшихся заложниками ситуации, растет гнев. Бастующие соглашаются пропускать только общественный транспорт и машины с детьми.

Кроме того, горняки грозят даже поехать в Киев и там пикетировать дома премьер-министра Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика. Шахтеры объясняют, что глава Минэнерго ранее обещал выделить 300 млн гривен (726 млн рублей), чтобы закрыть долги по зарплате. Но, по их словам, эта сумма покроет только мартовскую задолженность.

По данным местных СМИ, сегодня все шахты на Западной Украине остановили свою работу. Один из бастующих Андрей Хмиль заявил, что глобальной проблемой является даже не трехмесячная невыплата денег.

«Есть и более глобальная проблема — уголь не отгружают из-за того, что министерство энергетики установило цену, которую на рынке не готовы платить», — пояснил он.

Хмиль добавил, что шахтеры готовы сами продавать уголь, но «министерство на это не идет». Многие рабочие, по его словам, вынуждены уезжать на заработки в Польшу, а другие терпят.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная» во Львовской области. Шахтеры рассказали ему о том, что не видят денег. Политик пообещал решить вопрос и после этого провел заседание, на повестку которого была вынесена эта проблема. Однако ситуация не изменилась.



