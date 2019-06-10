Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Москва, 10 июня. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения. Он объяснил это явление ростом потребительского кредитования, а также сокращением теневого сектора в экономике.
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян. Как пишет РИА Новости, по словам главы ведомства, в России растут социальные выплаты в реальном выражении. Он уточнил, что показатели оказывают влияние на реальные доходы, это расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор.
Они тянут показатель реальных доходов вниз. Во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Силуанов уточнил, что доля ежемесячных платежей растут, население стремится погасить основной долг по потребительским кредитам.
Ранее сообщалось, что в РФ могут изменить методику расчета реальных доходов населения. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Критике расчеты Росстата ранее подверг первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Он отметил, что качество расчета реальных доходов населения вызывает большие претензии, передают «Ведомости».
По данным Росстата, в течение последних четырех лет доходы населения снижались. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы жителей РФ в 2018 году должны были подняться на 3,4%.
Как отмечают эксперты, расчеты Росстата не соответствуют реальным зарплатам, а также обороту розничной торговли, который демонстрирует рост с мая 2017 года.
В феврале Росстат сообщил об изменении доходов россиян в начале 2019 года. По данным ведомства, по сравнению с январем 2018 года они снизились на 1,3%. При этом средняя зарплата в стране стала выше на 5,2%.
В апреле был зафиксирован рекордный рост зарплат в России. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что росту зарплат способствовало повышение МРОТ до прожиточного минимума, а также работа по исполнению майских указов президента РФ. Он также выразил надежду, что подобная тенденция сохранится и в следующие годы.
Самый большой рост зарплат в прошлом году был зафиксирован Росстатом в сфере здравоохранения (23,7%) и образования (14,2%), в области IT и связи (12,8%), на 12,5% подросли зарплаты в сфере культуры и спорта. На 6,1% поднялись заработки сотрудников госуправления, на 6,3% — в сфере торговли и на 6,6% в сфере электроэнергетики.