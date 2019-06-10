Москва, 10 июня. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения. Он объяснил это явление ростом потребительского кредитования, а также сокращением теневого сектора в экономике.

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян. Как пишет РИА Новости, по словам главы ведомства, в России растут социальные выплаты в реальном выражении. Он уточнил, что показатели оказывают влияние на реальные доходы, это расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор.

Они тянут показатель реальных доходов вниз. Во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Силуанов уточнил, что доля ежемесячных платежей растут, население стремится погасить основной долг по потребительским кредитам.

Ранее сообщалось, что в РФ могут изменить методику расчета реальных доходов населения. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Критике расчеты Росстата ранее подверг первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Он отметил, что качество расчета реальных доходов населения вызывает большие претензии, передают «Ведомости».

По данным Росстата, в течение последних четырех лет доходы населения снижались. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы жителей РФ в 2018 году должны были подняться на 3,4%.

Как отмечают эксперты, расчеты Росстата не соответствуют реальным зарплатам, а также обороту розничной торговли, который демонстрирует рост с мая 2017 года.

В феврале Росстат сообщил об изменении доходов россиян в начале 2019 года. По данным ведомства, по сравнению с январем 2018 года они снизились на 1,3%. При этом средняя зарплата в стране стала выше на 5,2%.

В апреле был зафиксирован рекордный рост зарплат в России. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что росту зарплат способствовало повышение МРОТ до прожиточного минимума, а также работа по исполнению майских указов президента РФ. Он также выразил надежду, что подобная тенденция сохранится и в следующие годы.

Самый большой рост зарплат в прошлом году был зафиксирован Росстатом в сфере здравоохранения (23,7%) и образования (14,2%), в области IT и связи (12,8%), на 12,5% подросли зарплаты в сфере культуры и спорта. На 6,1% поднялись заработки сотрудников госуправления, на 6,3% — в сфере торговли и на 6,6% в сфере электроэнергетики.