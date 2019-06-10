«Весь в белом»: неудачники, коротышки и просто «больные мошенники» против Трампа. Колонка Александра Малькевича

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич работает над книгой «Мой друг Дональд. Конец близко?», в которой рассказывает о человеке, с которым родился в один день, — президенте США Дональде Трампе. Причем с недавних пор рассказы об американском лидере создаются также и в популярном сейчас формате подкастов и даже «видеорассказов» автора на YouTube-канале народного общественно-политического интернет-журнала PolitRussia. Здесь можно посмотреть первый выпуск.

Итак, глава Белого дома прибыл в Соединенное Королевство 3 июня. Но перед этим… сменил прическу, чем вызвал у американцев (и не только) бурное обсуждение.

Свой условно новый имидж Трамп представил общественности в воскресенье, 2 июня, когда прибыл в евангелистскую церковь, чтобы почтить память жертв массового расстрела в синагоге калифорнийского города Повэй. В храме Трамп появился в бейсболке и туфлях для гольфа. Как оказалось, американский лидер отправился на церемонию сразу после игры в гольф в своем собственном клубе в Потомак-Фоллс. Ну, он у нас человек без комплексов, «не заморачивается». И, стоя на сцене рядом с пастором Дэвидом Платтом, Трамп все же снял белую кепку — и поразил публику новой прической: вместо привычного зачеса вперед президент был с уложенными назад волосами. Впрочем, имидж этот держался считаные часы: видимо, спешил после гольфа, вышел из душа и зачесался наспех — традиционная прическа вернулась на следующий же день.

День, когда грянула первая буря. Просто еще в самолете незадолго до приземления в Лондоне Трамп разместил в своем Twitter критический комментарий о мэре Лондона Садике Хане. Дело в том, что еще в январе лондонский градоначальник назвал ошибкой приглашение Трампа посетить Великобританию с официальным визитом. Политик недоволен жесткой миграционной политикой президента США и его отношением к исламу. Вот Трамп перед прилетом и решил вспомнить «врагов».

«Он откровенный неудачник, которому следует сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне, а не на мне. Хан напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка [Билла] де Блазио, который тоже крайне плохо справляется с работой. Такой же, как он, только вдвое ниже ростом. В любом случае я с нетерпением жду возможности стать отличным другом для Соединенного Королевства и с нетерпением жду начала своего визита. Уже приземляюсь!» — написал Трамп в своем Twitter.

На этом свою Twitter-активность Трамп не свернул, попутно поддержав кандидатуру Бориса Джонсона в борьбе за пост британского премьера. Президент США считает, что бывший глава МИД Великобритании Джонсон отлично справился бы с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.

«Я знаю разных участников (гонки среди консерваторов). Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен. Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране».

Трамп также утверждал, что может значительно повлиять на борьбу за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 кандидатов. По его словам, некоторые из претендентов на пост лидера тори обращались к нему за помощью.

«Я не хочу говорить, кто это был, но... меня просили о поддержке. Я мог бы помочь любому, если бы я его поддержал», — добавил он.

Правда, в итоге Борис Джонсон… отказался от встречи с Дональдом Трампом. Об этом экс-министр заявил во время 20-минутного телефонного разговора с американским лидером 4 июня. Джонсон отметил, что у него уже запланировано другое мероприятие на этот день (нормально, да?! Не перенести никак было). При этом, как утверждает источник из окружения Джонсона, сама беседа прошла в дружеской атмосфере.

Зато лидер британской Партии Брекзита Найджел Фарадж в Twitter прокомментировал свою встречу с Трампом.

«Хорошая встреча с президентом Трампом. Он действительно верит в Брекзит, ему нравится поездка в Лондон».

А еще Трамп призвал следующего лидера консерваторов включить Фараджа в кабинет министров и назначить его главным ответственным за переговоры по Брекзиту. Тоже — через Twitter, выдал очередную порцию указаний.

Теперь немного светской хроники. По прибытии Трампа ждала экскурсия по Букингемскому дворцу. И тут случился казус: когда королева подвела американского президента к оловянной статуэтке лошади чистокровной породы, которую он подарил ей во время прошлогоднего визита в Лондон, Трамп почесал в затылке.

Директор королевской коллекции Тим Нокс пояснил, что, когда у Трампа спросили, узнает ли он эту статуэтку, он ответил: «Нет». В его оправдание Нокс отметил, что «одна лошадь так похожа на другую». Впрочем, ситуацию все же спасла жена Трампа. Как утверждает Нокс, находившаяся рядом с президентом его супруга Меланья узнала преподнесенный королеве подарок, что он назвал «довольно приятным» обстоятельством.

Был и еще один «светский» момент: к​​от Ларри из офиса тогдашнего (пока еще) британского премьер-министра Терезы Мэй не захотел отпускать кортеж Трампа. Инцидент произошел во вторник, 4 июня, на второй день пребывания президента США в Лондоне. На улице было пасмурно, поэтому «государственный питомец» (это его официальный титул) решил использовать лимузин Трампа как укрытие от дождя и отказался уходить.

Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент телеканала NBC Билл Нили.

«Серьезная проблема с безопасностью, после того кот Ларри с Даунинг-стрит спрятался под лимузином «Зверь» Дональда Трампа и отказывается уходить оттуда».

Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья тогдашнего главы правительства Британии Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Ларри стал первым домашним питомцем на Даунинг-стрит за последние 14 лет; до 1997 года в офисе премьер-министра Великобритании жил кот Хамфри, однако его отправили «на пенсию» после переезда туда Тони Блэра. Главное — СМИ: все трактовали это как хотели. Одни — что «не хотел отпускать», другие — как то, что «коты всегда идут на больное место» (в данном случае под место в машине, где сидел Трамп).

И еще немного о СМИ и подаче информации в «демократических странах». Британская газета Mirror сообщила, что кортеж Трампа ускорился, проезжая мимо «протестующих с большим надувным Трампом-baby». На видео, правда, никакого ускорения кортежа замечено не было, как, впрочем, и особого протеста.

Конечно, протесты были. Своеобразные. Например, британские экоактивисты, призывавшие Трампа в Лондоне обратить внимание на проблемы экологии, оставили после себя горы мусора. Кстати, экология теперь один из «коньков» Трампа. ​​На встрече с принцем Гарри по вопросам экологии американский лидер прямо сказал, что в загрязнении мира виноваты… Россия (конечно), Китай и Индия. В его стране, заявил Трамп, хороший климат. Ну кто бы сомневался.

И еще немного об уверенности (само?) «вождя». Трамп заявил, что, вопреки сообщениям СМИ о масштабных акциях протеста против его визита в Великобританию, он увидел в стране «толпы» сторонников.

«Я все время слышал о том, что в Великобритании против меня будут проводиться «масштабные» митинги, но все было совсем наоборот. Толпы людей, которых ненавидят показывать продажные СМИ, собрались в поддержку США и меня», — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Что могу сказать? Только одно: красавчик! Он видит только то, что хочет сам. Но попробуйте только, критикуя его, «облажаться» — кара настигнет мгновенно.

Это на днях сполна ощутила на себе голливудская звезда Бетт Мидлер, в адрес которой Трамп выругался за распространение его несуществующей цитаты. Да, знаменитая американская актриса, обладательница премий «Грэмми» и «Эмми», ранее написала в своем Twitter пост с извинениями, подметив, что предполагаемая цитата Дональда Трампа «98% республиканцев — тупые» была «слишком в его духе», поэтому она поверила в его авторство.

Ответ не заставил себя долго ждать! Цитирую:

«Конченая психичка Бетт Мидлер была вынуждена извиниться за высказывание, которое она присвоила мне. Как выяснилось, оно было полностью сфабриковано ею, чтобы очернить вашего прекрасного президента. Она попалась так же, как и все фейковые новости. Больная мошенница», — написал Трамп.

Знай наших! Вот почему я всегда говорю, что простые американцы горой стоят за своего президента. Почему? Потому что его «смелые» хамские твиты помогают им выплеснуть свои комплексы: сами они в своем запуганном сверхтолерантном обществе ничего подобного себе позволить не могут. И «тащатся» от того, что за них это может сделать кто-то другой. В данном случае бодрый 72-летний старик «с яйцами». Который и в гольф играет, и за словом в карман не лезет. Что мэру Нью-Йорка врезать, что мэру Лондона, что звезде Голливуда — у Трампа на все и всех есть время и силы.