«Информационные войска» Запада используют дело Голунова, чтобы огрызаться на Россию

Москва, 10 июня. Либералам выгоден пиар на деле арестованного по подозрению в распространении наркотиков спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова. Они пытаются «раскачать» ситуацию и подготовить российский «Майдан». Об этом заявил руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

В беседе с Nation News он подчеркнул, что Западу и его приспешникам все равно, за кого вступаться, главное — повод, чтобы активизировать «информационные войска».

«Сейчас идет демонстрация силы, идет сплочение информационных войск и разведка боем. Им все равно, Голунов или не Голунов, им просто дали команду», — заметил Марков.

По его мнению, команда начать «раскачивать» ситуацию поступила из-за границы.

«Раз Голунов работает в «Медузе», значит, он не может принимать наркотики, не трогайте его? Так получается? Больше 90% людей, которые участвуют в этой кампании, никогда не знали Голунова. Откуда у них такая уверенность?», — возмутился политолог, подчеркнув, что «Медуза» — это ресурс, работающий против России.

Арест Голунова дал старт подобию «флешмоба солидарности», в котором активное участие приняли представители либеральных СМИ. Так, три деловых издания — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста-фрилансера. К ним присоединились Forbes Russia, журнал «Слон», и радиостанция «Эхо Москвы». Однако резкая активизация либералов может свидетельствовать о намеренной попытке «раскачать» ситуацию, чтобы сотрудникам оппозиционных СМИ спускали с рук нарушение законов.

Общественный резонанс и давление со стороны журналистов-либералов привели к тому, что Никулинский районный суд Москвы постановил отправить Голунова под домашний арест на два месяца, хотя рядовому гражданину, которого обвиняли бы в попытке распространения наркотиков, грозило СИЗО. Об этом ранее заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Известные либералы намеренно пытаются создать резонанс вокруг дела Голунова и подключить к этой теме даже тех, кто, может, и не придерживается антироссийских взглядов. Таким образом оппозиционеры пытаются вызволить из тюрьмы нарушителей закона. Например, призывавшего к участию в несанкционированных митингах Леонида Волкова — ярого сторонника скандального блогера Алексея Навального.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, в его рюкзаке нашли сверки с наркотиками. В отношении спецкора возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, его отправили под домашний арест.

Ранее российский журналист и писатель Владимир Соловьев прокомментировал дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова и объяснил, чем выгоден пиар на аресте журналиста-оппозиционера для оскандалившихся либералов.