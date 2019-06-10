ВСУ открыли огонь по патрулю ОБСЕ возле Золотого
Луганск, 10 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по патрулю специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который проводил наблюдение возле участка разведения сил и техники у Золотого. Об этом во время брифинга рассказал офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«По приказу командира 54-й бригады полковника Алексея Майстренко в пятницу, 7 июня, был обстрелян патруль миссии ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи населенного пункта Золотое», — уточнил официальный представитель военного ведомства ЛНР.
Он также обратил внимание на то, что «факт совершенной вооруженной провокации подтверждается оперативным отчетом СММ».
Власти Украины в апреле 2014 года объявили о старте военной кампании против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Урегулировать внутренний конфликт на юго-востоке Украины пытаются также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но киевские власти регулярно нарушают договоренности и обстреливают территории Донбасса.