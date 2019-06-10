Опубликована концепция нового кодекса об административных правонарушениях РФ

Москва, 10 июня. Концепция нового кодекса об административных правонарушениях РФ опубликована на официальном сайте правительства России.

По словам российского премьер-министра Дмитрия Медведева, действующий кодекс тяжело применять на практике ввиду огромного количества норм и поправок. Глава правительства РФ заметил, что часто предприниматели не успевают фиксировать факт нарушений.

Медведев подчеркнул, что новый кодекс об административных правонарушениях РФ будет компактным, четким и логичным. Отметим, концепцию представили 5 июня на совещании у председателя правительства России.

Нововведения касаются совершенствования процедур рассмотрения дел и обеспечения адекватности наказания. Например, определение суммы административного штрафа будет зависеть от характера нарушения, благосостояния человека и его доходов.