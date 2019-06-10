Лавров заверил, что РФ и Сирия не будут делать поблажек террористам в Идлибе

Москва, 10 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия и Сирийская армия не оставят без ответа действия террористов в Идлибе. По словам главы МИД, ситуацию в сирийской провинции будут урегулировать без каких-либо поблажек.

Лавров напомнил о соглашении между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Тайипом Эрдоганом о необходимости отмежевать вооруженную оппозицию от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в России), достигнутом в соответствии с сочинским меморандумом. Согласно договоренности между двумя странами, основную роль в этом процессе должна сыграть Турция. Лавров подчеркнул, что перейти к действиям нужно как можно скорее, поскольку террористы «устраивают постоянно провокационные вылазки, атакуя, обстреливая в том числе ракетными системами залпового огня и беспилотниками и позиции сирийской армии, и просто населенные пункты, и российскую военно-воздушную базу «Хмеймим».

«Оставлять подобные выходки без жесткого, сокрушительного ответа ни мы, ни сирийская армия, естественно, не будем», — заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что «сочинский меморандум не представляет никакой индульгенции террористам», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что от 40 до 80 тысяч беженцев готовы покинуть зону деэскалации сирийской провинции Идлиб. Для них подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения на территории провинций Хама, Хомс и Дэйр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.