Эксперты оценили предложение лишить Савченко звания Героя Украины

Украинская политика отличается удивительно непоследовательностью; сегодня ты — герой, а завтра — враг. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Савченко преткновения

На официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о лишении депутата Верховной рады Надежды Савченко звания Героя Украины.

В марте 2015 года бывший тогда президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко звание «Герой Украины». В то время Савченко как раз находилась в российской тюрьме по обвинению в причастности к убийству журналистов на территории Донбасса. В 2016 году Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года, но была помилована российским президентом Владимиром Путиным, после чего вернулась на Украину.

«Лишить Надежду Савченко звания «Герой Украины» за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора», — говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована на сайте президента 8 июня и за два дня набрала 5338 голосов. Для того чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

Непоследовательность украинской политики

Политолог Максим Жаров отметил, что реакция нового президента Зеленского на онлайн петицию с требованием его отставки говорит, что он, несмотря на весь свой собственный популизм, с большим скепсисом смотрит на данный инструмент «прямой демократии».

«Поэтому и петиция с требованием лишить Савченко звания «героя Украины» для сегодняшней Украины и ее президента не более чем инфоповод, который вполне можно и проигнорировать. Думаю, что никаких мер в отношении Савченко предприниматься не будет», — пояснил Максим Жаров.

По мнению Андрея Иванова, украинская политика отличается удивительной непоследовательностью и даже какой-то особенной дикостью. Савченко еще недавно была не просто национальным героем, а объединяющей фигурой. Но стоило ей вернуться домой, как тут же ее назвали врагом.

«Нынешняя петиция — явление того же рода. Другое дело, если Зеленский действительно согласится с требованиями и снимет с Савченко звезду героя. Получится, что на Украине вообще ничего не вечно, нет никаких правил игры. Сегодня ты можешь быть героем, а завтра преступником. На мой взгляд, Зеленский просто проигнорирует петицию. Он не полный глупец, чтобы поддаваться на такую дешевую провокацию», — добавил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, Савченко в любом случае не ждет ничего хорошего. Так устроена украинская политика, что вчерашние герои оказываются «предателями».

«Савченко при всем моем резко негативном отношении к ней, надо признать, смелая женщина. Но она совершенно неуправляемая. Такие не нужны ни власти, ни оппозиции», — заключил Андрей Иванов.

Заметим, что Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент в ходе досрочных выборов в Раду.