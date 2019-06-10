Россияне иронично отреагировали на перехват «Змея Горыныча» финскими пограничниками

Москва, 10 июня. Российские пользователи социальных сетей иронично прокомментировали новость о финских пограничниках, перепутавших русскую ладью с «трехголовым монстром».

Ранее стало известно, что сотрудники финской береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за «трехголового монстра». Инцидент произошел 9 июня в акватории Финского залива. Береговая охрана Финляндии получила сообщение о неопознанном судне, на его идентификацию был направлен патрульный катер. Экипаж катера обнаружил в тумане странный объект, который пограничники охарактеризовали как «трехголового монстра». В конечном итоге выяснилось, что «морским монстром» оказалась российская яхта, внешняя отделка которой выполнена в стиле древнерусской ладьи. Яхта направлялась на фестиваль в Осло.

Россияне иронично отреагировали на инцидент с участием финских пограничников. По мнению пользователей соцсетей, этот забавный случай может стать основой для возникновения финских мифов о «русских морских чудовищах».

«Бравые финские военные очень доступно и доходчиво нарисованы в «Особенностях национальной рыбалки». Кто смотрел, реакции финнов на данный «инцидент» не удивится», — пишет lizander_57Лизандер.

«Финны такие забавные, то, что они приняли за «головы» — это боевая установка «Пересвет». Но CNN теперь раструбит, что русские клонировали древних драконов и вообще открыли портал в прошлое», — отмечает Юрий Cordik.

«Для финнов случай забавный, а что же со шведами будет? Ждем новостей!» — пишет litsukov.

«Не курите, пацаны!» — призывает Вольдемар Серкач.

«Дети природы! Что еще можно сказать! Потом будут мифы и предания в Финляндии о том, что они увидели Змея Горыныча, а на нем семь русских!!!» — поделился мнением boss.97822.

«О священная водка викингов! От русской двоится. А вот от финской троится! То есть сначала открывается третий глаз, и только потом начинается раскоординация центральной нервной системы», — отмечает Мирон Скрыто.

«Креативные ребята! Еще бы Александра Невского с мечом наперерез. Тогда точно бы сдаваться побежали», — считает Людмила Семенова.

«Я не представляю, что было бы с украинскими пограничниками, если бы в тумане такое увидели», — пишет GennadiyV.

«Надо было еще российский флаг поднять. Их бы вообще кондрашка хватила», — отмечает Ivanna1525.