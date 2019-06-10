Характеристика «хороший человек» не оправдывает пойманного с наркотиками Голунова, считают в ОП РФ

Москва, 10 июня. Требования оппозиционной общественности освободить задержанного с наркотиками журналиста «Медузы» Ивана Голунова не состоятельны, по их логике, из тюрем должны быть освобождены четверть наркоторговцев, считает юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у журналиста примерно 4 грамма наркотического средства метилэфедрона. Еще пять грамм кокаина были найдены при обыске на съемной квартире. Накануне Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» под домашний арест до 7 августа.

Сразу же после задержания Голунова, не располагая какой-либо достоверной информацией, либеральная общественность потребовала освободить задержанного с наркотиками журналиста. При этом доводы «защитников» Голунова сводятся к тому, что оппозиционный журналист априори не может быть виновен.

Ремесло отметил, что, руководствуясь логикой «защитников» Голунова, из тюрем должны быть освобождены чуть ли не 25% наркоторговцев только потому, что они чьи-то «друзья или хорошие люди», однако кумовство не является достаточным доказательством невиновности человека.

«Если они считают, что Голунова нужно освобождать, то всех нужно отпускать. Если они требуют освобождения одного человека по признаку того, что он их друг, журналист и человек хороший, то это очень странная логика», — заявил Ремесло в комментарии iReactor.

Кроме того, член ОП РФ прокомментировал решение оппозиции провести провокационный митинг в защиту Голунова. Ремесло подчеркнул, что марш даже не пытаются согласовать с городскими властями.

«Они даже не пытаются его согласовать. Насколько я помню, 12 июня будет попытка его провести. У всех есть уверенность, что он будет проводиться. Так что это все очень странное требование», — добавил общественник.

Стоит отметить, что ситуацию с задержанием Голунова решили обратить в свою пользу лидеры оппозиционной общественности, в том числе главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Как отметил политолог Руслан Осташко в интервью Федеральному агентству новостей, «личные акции» Венедиктова значительно выросли после дела Голунова. При этом либералам, защищающим пойманного с наркотиками журналиста, наплевать на судьбу Голунова, он лишь стал громким инфоповодом.

Кроме того, Осташко добавил, что заведомая «невиновность» Голунова в глазах либеральной общественности – это «круче, чем депутатская неприкосновенность». Оппозиция готова защищать либерального журналиста, закрывая глаза на справедливость.