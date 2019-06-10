Сирия, 10 июня. Курды задержали 16 беженцев при попытке покинуть лагерь «Аль-Хол» в Хасаке. ВС Ирака выявили одну из «спящих ячеек» ИГИЛ1 в городе Мосул в Ниневии. Продолжаются столкновения между САА и боевиками на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют военные объекты боевиков в южной части Идлиба.

Курды: проводят незаконные аресты мирных жителей на севере Ракки; задержали 16 перемещенных лиц при попытке покинуть лагерь «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Ирака: уничтожили двух террористов ИГ1 в городе Мосул в провинции Ниневия.

Провинция Идлиб

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что на юге провинции не прекращаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандформирований, действующих совместно с джихадистами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. В то время как артиллерийские дивизионы правительственных сил ведут огонь по военным объектам на линии соприкосновения сил сторон, ВВС Сирии атакуют фортификационные сооружения исламистов на подступах к населенным пунктам Маар Шурин, Кафр Баттих, Тавиль Аш-Шейх, а также в районе города Хан Шейхун, передает Twitter-канал (Step_Agency). Между тем в результате обстрела джихадистов был ранен один из военнослужащих САА. По сведениям военного источника в сети Twitter (CoolHuh_), пострадавшему была своевременно оказана первая медицинская помощь и в настоящий момент его жизни ничто не угрожает. Данные о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, САА приступила к активным боевым действиям на окраинах «Большого Идлиба» в прошлом месяце ввиду постоянных провокаций со стороны боевиков в прифронтовой зоне.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили незаконные задержания в провинции Ракка. По данным информационного портала Syrian Network for Human Rights, молодой человек по имени Халил Аль-Барху был арестован в пригороде населенного пункта Тель-Абьяд, расположенного на севере региона у границы с Турцией. Он был задержан во время рейда курдов по жилым домам, на данный момент местонахождение мужчины не установлено. Предполагается, что он был направлен в один из тренировочных лагерей SDF в рамках принудительной мобилизации. Напомним, насильственная вербовка мирных жителей в ряды «демократической армии» не раз становилась причиной антикурдских демонстраций и массово осуждалась сирийцами.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Khabour сообщает о том, что курды провели аресты в лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки. Как минимум 16 перемещенных лиц, были задержаны на контрольно-пропускном пункте «Демократических сил Сирии» (SDF), когда попытались покинуть пункт временного размещения. Отмечается, что во время ареста один из беженцев попытался оказать сопротивление, за что был жестоко избит. При этом за пострадавшего вступились остальные жители лагеря, потребовав отпустить мужчину, однако они были разогнаны путем применения слезоточивого газа. Напомним, в настоящий момент в «Аль-Холе» находятся около 75 тысяч человек, которые регулярно сталкиваются с нехваткой продовольствия, воды и медикаментов, а также с произволом SDF. Как известно, в зимнее время ввиду тяжелейших условий проживания здесь скончались более 300 младенцев, о чем сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала курдов обеспечить беспрепятственный въезд в лагерь для гуманитарных конвоев, однако силы SDF продолжают препятствовать этому, ссылаясь на ограничения, якобы связанные с безопасностью.

Ирак

Очередная спецоперация иракских вооруженных сил, направленная на выявление и уничтожение так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1 прошла в провинции Ниневия. Согласно информации новостного портала Iraqi News, обыски вновь состоялись в городе Мосул, что привело к ликвидации двух террористов ИГ, в том числе смертника. Кроме того, в ходе обследования территорий на окраине населенного пункта Шейх-Ибрагим, были обнаружены семь туннелей террористической группировки, которые использовались в качестве склада для хранения самодельных взрывных устройств. В настоящий момент правительственные войска ведут работу по их уничтожению. Напомним, о разгроме ИГИЛ премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади объявил в конце 2017 года, однако подпольная деятельность исламистов все еще представляет угрозу для мирной жизни в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)