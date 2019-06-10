Милонов призвал полицию проявить твердость в случае стихийных митингов в поддержку Голунова

Если либеральная общественность призывает людей выйти на улицы страны на несанкционированные митинги, тем самым призывая нарушить российское законодательство, правоохранительные органы в этом вопросе должны проявить твердость. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Либеральная общественность призывает граждан выйти на улицы страны в связи с историей задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. По мнению Виталия Милонова, оппозиции хочется продолжить борьбу на пустом месте.

«Конечно, объективно любой человек имеет право на защиту. Наркоман он или не наркоман. Но весь этот вопрос с Голуновым превращается в некую попытку показать, что в следующий раз оппозиция может повторить (выйти на улицу. — Прим. ФАН), если им что-то не понравится в других вопросах.

Это очень опасная тенденция, за которой просто надо следить и понимать, что иногда наши действия дают этим людям возможность показать собственную правоту. Поэтому от наших полицейских сейчас требуется неуклонное соблюдение закона. Для того, чтобы утереть нос всем людям, которые пытаются спровоцировать какие-то массовые беспорядки», — заключил Виталий Милонов.

6 июня в Москве был задержан Иван Голунов. При личном досмотре сотрудниками правоохранительных органов у корреспондента «Медузы» были найдены пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила у Голунова уже дома. Сразу же после задержания за журналиста вступилась либеральная общественность. Не располагая какой-либо достоверной информацией, либералы заявили о «невиновности» журналиста «Медузы».