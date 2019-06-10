Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Римом, есть пострадавшие

Рим, 10 июня. Четыре человека, в том числе один ребенок, сильно пострадали в результате взрыва, произошедшего в трехэтажном доме в городе Рокка-ди-Папа, расположенном под столицей Италии. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство АНСА.

По данным издания, на месте происшествия работают пожарные, правоохранительные органы и спасатели, которые разбирают завалы в поисках возможных пострадавших.

Согласно предварительной версии, причиной мощного взрыва стала утечка бытового газа.

На прошлой неделе сильный взрыв прогремел в шведском Линчепинге, в результате ЧП пострадали несколько человек.