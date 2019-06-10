Российким пожарным расширят полномочия по контролю за ТЦ

Москва, 10 июня. Российским пожарным могут дать больше полномочий при контроле за торговыми центрами и другими местами с массовым пребыванием людей. Законопроект об этом уже одобрила правительственная комиссия.

Согласно документу, пожарные будут принимать обязательное участие в проведении госэкспертизы проектной документации при строительстве таких объектов. Кроме того, МЧС будет заниматься аттестацией экспертов в области пожарной безопасности.

Уточняется, что органы государственного пожарного надзора смогут проверять и всех лиц, осуществляющих деятельность на этих объектах.

В случае, если класс функциональной пожарной опасности объекта защиты будет изменен, его собственники должны будут в обязательном порядке предоставлять декларацию пожарной безопасности.

По мнению авторов проекта, все эти меры должны повысить безопасность людей, а также снизить риски возникновения пожаров и их тяжких последствий на объектах капитального строительства, пишет РИА Новости.

Напомним, 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя Вишня» вспыхнул пожар на 4 этаже. Согласно материалам уголовного дела, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 37 детей.

Обвиняемыми по этому делу проходят директор кемеровского кондитерского комбината, в корпусе которого располагался ТРЦ, Юлия Богданова, технический директор предприятия Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок. Обвинения были предъявлены также двум сотрудникам ООО «Системный интегратор», охраннику кондитерского комбината и начальнику караула пожарной части № 2 Кемеровской области.

В конце мая прокурор на заседании суда заявил, что Богданова создала преступную группу, которая для наживы игнорировала требования пожарной безопасности в ТЦ. Однако глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», бывший сенатор и экс-судья Евгений Тарло в беседе с НСН назвал такое обвинение абсурдным.