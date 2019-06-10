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Сирия новости 10 июня 16.30: военный конвой коалиции прибыл в Хасаку, Турция атакует курдов у границы САР

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Техника США в Сирии

Сирия, 10 июня. Новый военный конвой международной коалиции прибыл в Хасаку. ВС Турции атаковали курдов у сирийско-турецкой границы. SDF**** понесли потери в результате взрыва в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают боевые вылеты в поддержку САА на севере провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в окрестностях города Алеппо; обстреливают позиции джихадистов на юге Идлиба.

Курды: понесли потери в результате взрыва СВУ в районе Аль-Карама в провинции Ракка.

ВС Турции: нанесли удары по позициям курдов на северо-востоке Хасаки.

Международная коалиция: направила очередной военный конвой в Сирию.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В окрестностях административного центра провинции завершился очередной этап работ по ликвидации следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции. Как передает новостной портал Damascus Now, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) работали в западном квартале Ар-Рамуса в период с 9.00 до 14.00. Напомним, Алеппо полностью перешел под контроль правительственных подразделений в декабре 2016 года, тем не менее ввиду большого количества взрывчатых веществ, оставленных боевиками перед отступлением на запад региона, зачистка окраин города продолжается до сих пор.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Продолжается вооруженное противостояние на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований в южной части региона. По информации Twitter-канала (IdlibPlus), сирийская авиация провела боевые вылеты над районом населенных пунктов Майсруна и Маарет Хурма, атаковав огневые позиции джихадистов. Тем временем артиллерийские дивизионы правительственных сил обстреливают укрепления радикалов на подступах к городу Шейх Мустафа, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (anasanas84). Напомним, ранее исламисты предприняли попытку контратаки вблизи границы с соседней Хамой у Аль-Касабии, однако проникнуть на позиции Сирийской арабской армии (САА) им не удалось. Как известно, оборону возглавлял бригадный генерал Сухейль Аль-Хасан.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Новый взрыв произошел в одном из контролируемых курдами населенных пунктов в провинции Ракка. Военный источник в сети Twitter (Ezcsx) сообщает о детонации СВУ в деревне Аль-Джедидет, располагающейся в районе Аль-Карама. Отмечается, что инцидент привел к гибели и ранению нескольких бойцов из Отрядов народной самообороны (YPG), а также уничтожению их автомобиля. Местные активисты подозревают в случившемся террористов спящих ячеек «Исламского государства»1. Как известно, после зачистки данных территорий ряду джихадистов удалось скрыться. Многие из них до сих пор осуществляют подпольные вылазки в тылу «Демократических сил Сирии»**** (SDF), несмотря на то, что о зачистке этих районов курды объявили еще в 2017 году.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Российские ВКС продолжают воздушные атаки укрепрайонов исламистов вооруженной оппозиции на севере Хамы. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), авиаудары ВКС РФ пришлись по укреплениям и военным объектам боевиков протурецких бандгрупп на окраине городов Кафр-Зета и Аль-Латамина. Тот же источник заявляет о разведывательных вылетах авиации РФ в регионе. В то же время правительственные подразделения продолжают артобстрелы мест базирования исламистов вблизи населенных пунктов Тель-Малах и Джуббайн на северо-западе от административного центра провинции. Информации о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что недалеко от сирийско-турецкой границы возобновились перестрелки между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и вооруженными силами Турции. Военнослужащие турецкой армии открыли огонь по территориям, занимаемым курдскими отрядами к северу от населенного пункта Аль-Маликия, в результате чего был нанесен материальный ущерб укреплениям SDF. Напомним, Анкара преследует цель зачистки приграничной зоны от курдских вооруженных формирований, однако, несмотря на неоднократные заявления о готовности приступить к военной операции на данном направлении, о начале наступления так и не было объявлено. 

Тем временем поступают сообщения о прибытии в САР очередного военного конвоя международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. 55 грузовиков с оружием и военной техникой были переброшены в Хасаку через пограничный переход «Семалка» на границе с Ираком. Колонна с вооружением проследовала в сторону опорных пунктов «демократической армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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