Сирия, 10 июня. Новый военный конвой международной коалиции прибыл в Хасаку. ВС Турции атаковали курдов у сирийско-турецкой границы. SDF**** понесли потери в результате взрыва в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают боевые вылеты в поддержку САА на севере провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в окрестностях города Алеппо; обстреливают позиции джихадистов на юге Идлиба.

Курды: понесли потери в результате взрыва СВУ в районе Аль-Карама в провинции Ракка.

ВС Турции: нанесли удары по позициям курдов на северо-востоке Хасаки.

Международная коалиция: направила очередной военный конвой в Сирию.

Провинция Алеппо

В окрестностях административного центра провинции завершился очередной этап работ по ликвидации следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции. Как передает новостной портал Damascus Now, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) работали в западном квартале Ар-Рамуса в период с 9.00 до 14.00. Напомним, Алеппо полностью перешел под контроль правительственных подразделений в декабре 2016 года, тем не менее ввиду большого количества взрывчатых веществ, оставленных боевиками перед отступлением на запад региона, зачистка окраин города продолжается до сих пор.

Провинция Идлиб

Продолжается вооруженное противостояние на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований в южной части региона. По информации Twitter-канала (IdlibPlus), сирийская авиация провела боевые вылеты над районом населенных пунктов Майсруна и Маарет Хурма, атаковав огневые позиции джихадистов. Тем временем артиллерийские дивизионы правительственных сил обстреливают укрепления радикалов на подступах к городу Шейх Мустафа, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (anasanas84). Напомним, ранее исламисты предприняли попытку контратаки вблизи границы с соседней Хамой у Аль-Касабии, однако проникнуть на позиции Сирийской арабской армии (САА) им не удалось. Как известно, оборону возглавлял бригадный генерал Сухейль Аль-Хасан.

Провинция Ракка

Новый взрыв произошел в одном из контролируемых курдами населенных пунктов в провинции Ракка. Военный источник в сети Twitter (Ezcsx) сообщает о детонации СВУ в деревне Аль-Джедидет, располагающейся в районе Аль-Карама. Отмечается, что инцидент привел к гибели и ранению нескольких бойцов из Отрядов народной самообороны (YPG), а также уничтожению их автомобиля. Местные активисты подозревают в случившемся террористов спящих ячеек «Исламского государства»1. Как известно, после зачистки данных территорий ряду джихадистов удалось скрыться. Многие из них до сих пор осуществляют подпольные вылазки в тылу «Демократических сил Сирии»**** (SDF), несмотря на то, что о зачистке этих районов курды объявили еще в 2017 году.

Провинция Хама

Российские ВКС продолжают воздушные атаки укрепрайонов исламистов вооруженной оппозиции на севере Хамы. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), авиаудары ВКС РФ пришлись по укреплениям и военным объектам боевиков протурецких бандгрупп на окраине городов Кафр-Зета и Аль-Латамина. Тот же источник заявляет о разведывательных вылетах авиации РФ в регионе. В то же время правительственные подразделения продолжают артобстрелы мест базирования исламистов вблизи населенных пунктов Тель-Малах и Джуббайн на северо-западе от административного центра провинции. Информации о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что недалеко от сирийско-турецкой границы возобновились перестрелки между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и вооруженными силами Турции. Военнослужащие турецкой армии открыли огонь по территориям, занимаемым курдскими отрядами к северу от населенного пункта Аль-Маликия, в результате чего был нанесен материальный ущерб укреплениям SDF. Напомним, Анкара преследует цель зачистки приграничной зоны от курдских вооруженных формирований, однако, несмотря на неоднократные заявления о готовности приступить к военной операции на данном направлении, о начале наступления так и не было объявлено.

Тем временем поступают сообщения о прибытии в САР очередного военного конвоя международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. 55 грузовиков с оружием и военной техникой были переброшены в Хасаку через пограничный переход «Семалка» на границе с Ираком. Колонна с вооружением проследовала в сторону опорных пунктов «демократической армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)