Совфед возьмет под контроль расследование дела задержанного за наркотики Голунова

Москва, 10 июня. Комиссия Совета Федерации по информационной политике возьмет под контроль ситуацию с задержанием журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Об этом в понедельник объявил председатель комиссии Алексей Пушков.

«Этот вопрос в связи с повышенным общественным вниманием и значимостью будет находиться на контроле нашей комиссии, мы будем внимательно наблюдать за его ходом​​​. Мы выражаем надежду, что следствие будет проведено со строжайшим соблюдением законности», — отметил он.

Пушков не исключил, что комитет СФ по конституционному законодательству тоже возьмет ситуацию с Голуновым под свой контроль. Сенатор добавил, что нельзя расценивать данный процесс, как атаку на свободу СМИ. По его словам, тот факт, что крупнейшие издания выступили в защиту своего коллеги, говорит о том, что никто не пытается закрыть эту тему.

При этом Пушков подчеркнул, что собранные следователями доказательства вызывают «законные вопросы», сообщает РИА Новости.

Напомним, что 6 июня полиция задержала сотрудника Meduza на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

По словам писателя и общественного деятеля Николая Старикова, реакция оппозиционных СМИ, требующих выпустить Голунова, непонятна. Нужно сперва дождаться результатов предварительного следствия, а уже потом делать выводы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации.