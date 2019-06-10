Бесплодное «расследование» спецпрокурора США Роберта Мюллера даже после своего официального завершения и бесславной отставки этого чиновника продолжает жить своей жизнью.

Ни для кого не секрет, что в суде развалилось множество предъявленных Мюллером обвинений, в том числе откровенные фальшивки про «русских хакеров и троллей». Однако далеко не все знают, что целый ряд важнейших свидетелей обвинения, на показания которых опирался спецпрокурор, оказались не только доносчиками, но и… уголовными преступниками!

Как оказалось, одним из способов давления на свидетелей было сознательное покрытие Мюллером их прошлых и настоящих преступлений — в обмен на нужные следствию показания против ключевых обвиняемых. Но все тайное рано или поздно становится явным — и уход спецпрокурора вскрыл целый гнойник, который старательно прятали если не по его прямому указанию, то уж точно при его согласии.

Педофил со стажем...

Одним из ключевых свидетелей в докладе Мюллера фигурировал американский бизнесмен ливанского происхождения Джордж Надер — и сегодня вокруг его имени в США разгорается скандал.

Надер был главным свидетелем в эпизоде о «влиянии» ОАЭ на президентские выборы США в 2016 году. Да, в отчете Мюллера есть и такой эпизод — по ходу поисков неуловимых «русских троллей» выяснилось, что нью-йоркский небоскреб Trump Tower был превращен в какой-то «проходной двор» для делегаций из разных стран.

В частности, во время президентской кампании Трампа Надер неофициально представлял и лоббировал интересы сразу двух ближневосточных фигур — наследного принца Саудовской Аравии и фактического главы этого государства Мухаммада бин Салмана и наследного принца богатейшего эмирата ОАЭ, Абу-Даби, Мухаммада аль Нахайяна. По утверждению следствия, наследные принцы по результатам встречи передали через Надера и подставных лиц с американской стороны около 2 млн долларов США на финансирование кампании Дональда Трампа.

Надера «загребли» в расследование Мюллера достаточно случайно, анализируя список посетителей Trump Tower за период президентской кампании Трампа 2016 года. Долго «колоть» ливанца на предмет связей со штабом Трампа не пришлось — на одном из трех изъятых при аресте смартфонов у него оказалась немалая подборка… детского порно.

В прошлом Надер неоднократно обвинялся и даже был осужден за аналогичные преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Еще в 1985 году его обвинили в получении из Нидерландов нелегальных фильмов и журналов с изображением мальчиков до и после полового созревания, совершающих половые акты гомосексуального характера. В первый раз от обвинений американской Фемиды ему удалось отбиться — адвокаты смогли спасти Надера в последний момент, установив ряд неточностей в ордере на обыск, после чего улики потеряли силу.

Следующий инцидент не заставил себя ждать: в 1991 году суд в Вирджинии приговорил Надера к шести месяцам по уголовному обвинению за перевозку из Германии порнографических видеокассет с участием мальчиков 13—14 лет. Хотя и тут Надер отделался лишь легким испугом: обвинение согласилось смягчить приговор «из-за крайне деликатного характера работы господина Надера на Ближнем Востоке», под которым подразумевались неформальные связи бизнесмена с наследными принцами государств Персидского залива.

Однако в тюрьму Надер все-таки попал — правда, не в США, где ему всегда покровительствовали власть имущие, а в Европе. В 2003 году он был осужден в Праге за сексуальное насилие над десятью мальчиками, за что отбыл один год в тюрьме — хотя и в этом случае приговор оказался на удивление мягким.

Пресс-секретарь чешского суда сообщил прессе, что преступления произошли в период между 1999 и 2002 годами: Надер регулярно приезжал в Прагу, снимал комнату в Hilton Prague и совершал там развратные действия с несовершеннолетними, включающие мастурбацию, оральный и анальный секс.

...но это их педофил!

И вот буквально на днях, 3 июня 2019 года, Надер был задержан ФБР по обвинениям в хранении и транспортировке детской порнографии, к которым неожиданно были присоединены обвинения… в скотоложестве. Кроме того, детская порнография на этот раз оказалась буквально младенческой — в подборке видео были найдена запись развратных действий по отношению к мальчику около 2 лет от роду.

Но интереснее другое. Как оказалось, об этих фактах было известно еще с января 2018 года (!), когда во время допроса Надера агенты ФБР нашли соответствующие улики на телефонах Надера, а после обысков у подозреваемого подтвердили свои подозрения.

Однако в силу важности Надера для стороны обвинения спецпрокурор США Мюллер… закрыл глаза на «шалости» своего ключевого свидетеля! В силу чего делу о педофилии и скотоложестве тогда же не был дан ход, а сам Надер не только не угодил под стражу, но и, более того, неоднократно свободно покидал США в период 2018—2019 годов.

Взяли Надера весьма показательно — в конце мая он приехал в США для хирургической операции, судя по всему, уверенный в том, что ему ничего не грозит в связи с заключенной сделкой со следственной группой Мюллера. Но отставка спецпрокурора дала ход запертому «в долгий ящик» расследованию — после чего бизнесмен-педофил был взят под стражу прямо в больнице.

На сегодняшний день Надер находится в тюрьме в ожидании суда в штате Вирджиния.

Смешно и одновременно печально то, что и дело педофила и овцелюба Надера в американской прессе преподносится не иначе как «русский след».

«Мистер Надер… возвращался в США четыре раза для встреч с ФБР в рамках расследования по российскому вмешательству в выборы, — заявил, в частности, его адвокат. — Он всегда возвращался по первому требованию».

Как говорится, без комментариев. Наследные принцы, несовершеннолетние мальчики, двухлетний младенец, гомосексуализм и скотоложество, 2 млн долларов арабских денег на предвыборную кампанию Трампа — но все это с какой-то стати называется «вмешательством России в выборы американского президента». Вот такая извращенная, хоть и очень удобная логика…

Впрочем, самих американцев уже просто тошнит от фальшивого «расследования» Мюллера. С каждым днем все яснее, что это «российское вмешательство» спецпрокурор США попросту выдумал, заставив к тому же свидетельствовать в свою пользу откровенных уголовников.

Теперь же Мюллер фактически сбежал, прекратив расследование, когда ему самому стало светить уголовное наказание за незаконное раскрытие информации.

Мюллер испугался ответственности

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вся активность в американских и прозападных русскоязычных масс-медиа вокруг так называемого «вмешательства русских в американские выборы» является вымыслом, созданным исключительно для решения внутриполитических американских проблем. Формирование образа врага из России, ее граждан и компаний, является основой современной политики США.

Примечательно, что именно такой вывод содержится и в заявлении пресс-службы российской компании «Конкорд», возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В США компанию преследуют в судебном порядке, бездоказательно обвиняя во вмешательстве в американские выборы.

Напомним, адвокат компании «Конкорд» Эрик Дюбелье ранее потребовал привлечь спецпрокурора Мюллера и генпрокурора США Уильяма Барра к уголовной ответственности. Адвокат обратил внимание на то, что Мюллер и Барр нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, обнародовав информацию и поделившись мнениями относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Как отмечает юрист, этими действиями Мюллер и Барр нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.

Судя по всему, именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора. Скорее всего, он небезосновательно опасается грядущего наказания за предъявление ложных обвинений.