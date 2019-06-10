Экс-депутат Рады предупредил об опасности «десанта Джемилева» в украинский парламент

Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко предупреждает об опасности прохождения в новый парламент Украины значительной группы представителей запрещенного в РФ так называемого «Меджлиса1 крымско-татарского народа».

Журавко бьет тревогу в связи с заявлением заочно арестованного в России по обвинению в терроризме экс-главы «меджлиса» Мустафы Джемилева, который пообещал значительно увеличить представительство своих соратников в Раде. В настоящий момент депутатами Рады являются сам Джемилев и нынешний глава «меджлиса», также фигурант уголовного дела в РФ Рефат Чубаров.

В планах Джемилева — довести число представителей «меджлиса» в Раде как минимум до пяти человек, а возможно и больше. Планы Джемилева по внедрению в Раду своего «десанта» чрезвычайно беспокоят Алексея Журавко, о чем он написал в заметке в социальной сети Facebook. Свою позицию экс-депутат Рады разъяснил в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Эти «товарищи» (Джемилев и Чубаров), которые представляют в Раде экстремистскую организацию, запрещенную в России, рвутся расширить там свое присутствие. Они хотят добиться депутатского иммунитета для других представителей своей преступной структуры, занимающейся самым настоящим терроризмом», — подчеркнул Журавко.

Экс-депутат Рады напомнил, что так называемый «меджлис» был среди зачинщиков и заказчиков экономической блокады Крыма в 2015 году. При этом организаторы блокады не останавливались перед настоящим терроризмом, в частности тогда были взорваны опоры четырех ЛЭП, что привело к полной остановке подачи электроэнергии не только в Крым, но и на часть территории самой Украины.

«И вот теперь террористы пытаются легализоваться в украинском парламенте! — возмущен Журавко. — Джемилев и Чубаров при помощи денег, полученных от своих американских хозяев, пытаются в каждую партию, баллотирующуюся в Раду, пропихнуть своих в кандидатов. Их кандидаты уже появились в партии («Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра) Порошенко, и не только там. Не знаю, в какие еще партии Джемилев и Ко запустят свои террористические ручонки, но, предупреждаю, планы у них большие!»

Экс-депутат Рады отметил, что представители «меджлиса» наносят вред не только Крыму, но и самой Украине, в частности, родной для Журавко Херсонской области.

«Они вредят не только своими действиями, но и своей брехней — лживой пропагандой, которую они ведут против крымских татар, проживающих в Крыму. При этом «меджлис», который давно уже не представляет интересы крымских татар, не скрывает, что создает боевые батальоны на территории Украины. Вся эта ситуация не только пагубна для самой Украины, она чрезвычайно опасна и для соседних стран. Именно поэтому я бью во все колокола, предупреждая об опасности ситуации, когда в Верховную раду рвутся откровенные террористы, которых туда ведут Джемилев и Ко», — резюмировал Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады призвал мировое сообщество, в том числе представителей Евросоюза обратить внимание на эту ситуацию.

Напомним, 18 апреля 2016 года министерство юстиции РФ внесло «Меджлис крымско-татарского народа» в перечень организаций, деятельность которых приостановлена за экстремизм. 26 апреля 2016 года Верховный суд Республики Крым внес «меджлис» в список экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ. По информации прокуратуры Республики Крым, лидеры «меджлиса» сотрудничают с членами экстремистских организаций, в том числе с запрещенной в РФ группировкой «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1.

Председателем «меджлиса» с момента его образования до ноября 2013 года был Мустафа Джемилев, с ноября 2013 года этот пост занял Рефат Чубаров. У «Меджлиса крымско-татарского народа» есть боевое крыло — добровольческий батальон «Крым»

20 августа прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Джемилева уполномоченным по делам крымско-татарского народа. Джемилев сразу предложил преобразовать ряд районов Херсонской области в Автономную республику Крым в составе Украины.

В феврале 2015 года именно Джемилев призвал Порошенко ввести полную блокаду Крыма, отрезав полуостров от снабжения энергоносителями и продуктами питания. В сентябре того же года Джемилев стал одним из инициаторов экономической блокады Крыма со стороны Украины.

21 января 2016 года Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева, в отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК России, связанных с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности РФ. Рефат Чубаров также является фигурантом уголовного дела в РФ.

1 ноября 2018 год Джемилев и Чубаров были внесены в списки из 322 граждан Украины, против которых Россия ввела санкции.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Сразу после вхождения Крыма в состав России президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа и других народов Крыма, пострадавших от сталинских репрессий. За время, пока на полуострове хозяйничала Украина, Киев так и не принял решение о реабилитации крымских татар.

1 Организация запрещена на территории РФ.