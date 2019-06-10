Москва, 10 июня. Адвокаты сестер Мария, Кристина и Ангелина Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца в Москве, надеются на прекращение уголовного дела или переквалификацию. Как рассказал юрист Ярослав Пакулин, скорее всего, стороне защиты откажут в прекращении дела. Адвокаты поделились ожиданиями от суда над сестрами Хачатурян.

Они надеются на переквалификацию дела. Как передает телеканал «360», в практике таких масштабных и серьезных уголовных дел следствие заново предъявляет обвинение в окончательной редакции при завершении расследования. Юрист добавил, что статью могут изменить на убийство при превышении допустимой самообороны.

Ранее сообщалось, что адвокаты сестер Хачатурян готовят ходатайство о признании девочек потерпевшими.

Сейчас младшая и средняя сестры Хачатурян учатся. Старшая окончила школу год назад, поэтому основное время проводит дома, выходя на редкие прогулки. Младшая сестра живет с мамой. Средняя и старшая находятся в других квартирах под присмотром родственников. Все девочки проживают на территории московского региона. Ева Меркачева пояснила, что раздельное проживание является одним из условий меры пресечения. Также она рассказала, что общалась с сестрами и отметила, что девочки очень скучают друг по другу.

Адвокат Марии Хачатурян сообщил, что сестры официально отказались от наследства отца.

Напомним, тело отца сестер Хачатурян было обнаружено в одном из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля прошлого года. Мужчина погиб от множественных колото-резаных ранений шеи и груди.