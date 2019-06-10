Лавров заявил, что Запад пытается «отползти» от фактов по событиям в сирийской Думе

Москва, 10 июня. Западные страны пытаются дистанцироваться от фактов по событиям, которые произошли в сирийской Думе. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на брифинге в Москве.

«Фактов, уличающих их во лжи, предостаточно. Начиная с того, как они сейчас хотят «отползти» от какой-либо дискуссии тех свидетельств, которые всплыли по поводу того, что состоялось 7 апреля прошлого года в Восточной Гуте», — отметил он.

Тем не менее, подчеркнул Лавров, на Западе нашлись честные эксперты, которые не решились переступить через правду. Глава МИД РФ также добавил, что Россия предлагала провети брифинг с участием специалистов, которые побывали в Думе, однако технический секретариат миссии ОЗХО отказался от этой инициативы.

Напомним, что инцидент произошел 7 апреля 2018 года. Финансируемая Госдепартаментом США организация «Белые каски» и ряд западных СМИ сообщили о применении химического оружия против жителей сирийского города Дума. Через несколько дней вооруженные силы США, Франции и Великобритании нанесли по правительственным объектам Сирии несанкционированный ООН массированный ракетный удар.

Позже министерство обороны уличило «Белые каски» в фальсификации химической атаки. Были найдены сирийские актеры, снявшиеся для постановочного ролика касок. Они признались, что делали это ради продуктов. Тем не менее, ОЗХО и западные страны не приняли во внимание их показания.