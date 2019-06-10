В Госдуме обвинили либералов в попытке использовать Голунова для организации Майдана

Либеральная общественность, призывая выйти граждан России на улице в связи с историей задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пытается переломить законные решения и организовать в стране аналог Майдана. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Оппозиция, несмотря на то, что Иван Голунов находится под домашним арестом, призывает людей выходить на улицы на несанкционированные акции протеста, что само по себе является нарушением российского законодательства.

Депутат Виталий Милонов согласился, что подобные призывы — нарушение российского закона. И по сути, это своего рода попытка реализовать на улицах страны украинский Майдан.

«Ради этого мини-майданчика это и все и затевалось. Изначально эта тема была создана для того, чтобы создать прецедент, когда некая оппозиционная структура, не обрамленная в законные рамки, может переломить законные решения. Они искренне хотели, чтобы этого человека арестовали, чтобы иметь возможность для дальнейшей дестабилизации. Но этого не произошло», — пояснил Виталий Милонов.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. При личном досмотре у журналиста были обнаружены пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила дома у журналиста «Медузы». Сразу же после задержания за Ивана Голунова вступилась либеральная общественность. Не располагая какой-либо достоверной информацией, либералы заявили о «невиновности» журналиста «Медузы».