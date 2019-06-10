Столтенберг назвал Россию главной угрозой безопасности НАТО

Белград, 10 июня. Россия является главной угрозой НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, уже на протяжении многих лет военный блок сталкивается с непредвиденной ситуацией в сфере безопасности.

«Это все более агрессивная политика России, киберугроза, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — пояснил он в интервью сербской газете «Политика».

Упомянул Столтенберг и продолжающуюся террористическую угрозу. Ответом на эти угрозы со стороны НАТО станет «самая крупная корректировка коллективной обороны со времен холодной войны», пишет ТАСС.

«Таким образом, во все менее предсказуемом мире НАТО все так же важен, как был всегда», — заверил он.

В конце мая Столтенберг заявлял о «ядерной угрозе» со стороны России. В связи с этим, по его словам, НАТО примет новую военную стратегию. Решение об этом уже принято военными экспертами альянса.

Как отмечает «Газета.ру», НАТО неоднократно обвиняла Москву в подготовке планов применения ядерного оружия. В частности, главнокомандующий объединенными силами блока в Европе генерал Кертис Скапаротти сообщал журналистам, что Россия сможет достичь «быстрых побед» над слабыми соседями с помощью превентивной ракетной атаки. Правда, никаких аргументов Скапаротти не привел.

В свою очередь российская сторона каждый раз напоминала, что ядерное оружие является только средством защиты, и Москва может применить его исключительно в ответ на атаку противника. Президент РФ Владимир Путин указывал на то, что ядерная доктрина страны не предусматривает превентивного удара, однако возможный агрессор должен знать, что возмездие будет неизбежным.