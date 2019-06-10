Медики рассказали россиянам, как не потолстеть летом

Москва, 10 июня. Сотрудники министерства здравоохранения России дали рекомендации, следование которым позволит не набрать лишние килограммы за лето. Соответствующие советы озвучила внештатный терапевт ведомства Оксана Драпкина.

Эксперт напомнила, что на сегодняшний день граждане России живут в среде, которая поощряет культуру обжорства. В частности, дома у многих россиян холодильники забиты продуктами, а на улице их привлекают различные рестораны и кафе. Помимо этого, кушать еще больше призывает и реклама, продвигая вредную пищу и фастфуд.

Драпкина обратила внимание на то, что набрать лишний вес можно при помощи «пустых» углеводов в сочетании с недостатком клетчатки. Нередко россияне едят много, однако совершенно забывают о спорте и подвижном образе жизни.

По ее словам, у жителей страны отсутствует культура питания. Также отражаться на иммунной системе и гормональном фоне способен дефицит нормального сна, пишет «Царьград».

Эксперт рекомендует кушать так, чтобы почувствовать насыщение, но избегать переедания. При этом необходимо помнить о том, что употреблять пищу надо медленно.

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