Соловьев объяснил, чем для оскандалившихся либералов выгоден пиар на деле Голунова

Москва, 10 июня. Российский журналист и писатель Владимир Соловьев прокомментировал дело арестованного спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Соловьев решил создать свой Telegram-канал, на который за сутки подписалось более четырех тысяч человек, и объяснить, почему либералы пиарятся на деле Голунова. Телеведущий написал, что «если бы этого дела не было, оппозиции надо было бы его выдумать».

По его словам, либералам выгодна шумиха вокруг арестованного журналиста «Медузы». Само издание с помощью дела Голунова пытается обелить свою репутацию, «подмоченную сексуальным скандалом». С точки зрения телеведущего, тиражирование в СМИ информации об арестованном спецкоре помогает оппозиционерам отодвинуть на задний план инцидент с нападением юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь на беременную главреда RT Маргариту Симоньян. Также это «возможность собрать активистов и устроить информационный вал в СМИ, которые умудрились, не видя материалов дела, прийти к выводу о виновности или невиновности журналиста», заметил Соловьев.

«Для меня дело Голунова — показательное. Оказывается, неприкосновенность дают не депутатский мандат и не дипломатический статус, а принадлежность к оппозиционному журналистскому сообществу», — подчеркнул телеведущий.

По его словам, этого, оказывается, достаточно, чтобы делать выводы, не подкрепленные доказательной базой. Телеведущий сравнил отношение общественности и, в частности, журналистское сообщество к делу Голунова с «бурей в стакане воды».

Ранее руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил, что либералы, присоединившиеся к шумной кампании в защиту Голунова, участвуют в подготовке российского «Майдана».

Напомним журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня рядом с метро «Цветной бульвар». Сотрудники полиции обнаружили в его рюкзаке наркотические препараты. Позже еще один сверток с запрещенными веществами был найден при обыске квартиры журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Голунова отправили под домашний арест.