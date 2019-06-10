В Госдуме предупредили, чем опасно заступничество за попавшегося на наркотиках Голунова

Стоит обществу ослабить пресс в отношении преступности, как она сразу выйдет на улицы, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом Федоров рассказал корреспонденту ФАН, анализируя громкое дело журналиста Ивана Голунова, заподозренного в распространении наркотиков.

«Я обратил внимание, что в Telegram сегодня активно пишут, что, если освободить всех, кто шел по наркотическим статьям, от этого расстроятся правоохранители. Это вранье, — говорит депутат в комментарии Федеральному агентству новостей. — На самом деле расстроятся не правоохранители, от этого не просто расстроятся, а реально пострадают миллионы семей, которых затронет наркотическая беда. Эта беда в первую очередь ударит по детям, подросткам. Кроме того, вы же понимаете, что такое наркоман, и как он идет на преступление: он может пойти на убийство из-за тысячи рублей! Стоит обществу ослабить борьбу с наркомафией, и этот процесс немедленно запустится».

Именно в этом основная опасность прецедента, созданного делом журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, считает Федоров. Под давлением так называемых либеральных СМИ фактически принимаются решения, которые представляют опасность для всего общества, подчеркивает он.

Напомним, в конце прошлой недели столичные правоохранители задержали спецкора интернет-издания Meduza Ивана Голунова, журналиста подозревают в хранении и сбыте наркотиков. После активной кампании в ряде либеральных и оппозиционных СМИ, а также в социальных сетях, подозреваемого поместили под домашний арест.

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