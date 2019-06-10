Политолог объяснил, зачем оппозиции нужна шумиха вокруг задержанного с наркотиками Голунова

Москва, 10 июня. Шумиха, активно раздуваемая вокруг ситуации с задержанием журналиста издания Meduza Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков, намеренно используется для оказания давления на власть. Такое мнение выразил политолог Алексей Мартынов.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Историю с задержанием Голунова в настоящее время «накаляют» представители так называемой либеральной оппозиции и журналистского сообщества, которые настаивают на том, что корреспондент издания Meduza «невиновен», и призывают освободить его, не дожидаясь судебного заседания.

Такая реакция общественности на дело Голунова, по мнению политолога Мартынова, вызывает множество подозрений. Он указал, что шумиха вокруг задержания журналиста раздувается сейчас «прямо как по нотам».

«С одной стороны, можно понять возмущение и волнение коллег Голунова по журналистскому цеху, но с другой – все это выливается в какую-то, прямо скажем, некрасивую и опасную для страны историю», — цитирует его «ПолитРоссия».

Эксперт указал, что начиналась реакция общественности с одиночных пикетов, однако сейчас слышны разговоры о проведении целого марша, что не может не вызывать опасений.

Политолог уверен, что задержание Голунова — инструмент для оппозиционных политических сил, которые благодаря этой истории пытаются «раскачать лодку». При этом подобные действия и заявления не имеют под собой основы, поскольку решение о признании человека невиновным могут принимать лишь компетентные в этом вопросе органы.

Политолог объяснил в разговоре с изданием, зачем на самом деле оппозиции нужна шумиха вокруг задержанного с наркотиками журналиста.

«Уголовная история, которой должны заниматься следователи, криминалисты и судьи, намеренно выводится в федеральную повестку и начинает использоваться в качестве инструмента по оказанию давления на власть», — подчеркнул он.

Такое развитие событий, указал он, вызывает подозрения, что за истерией из-за задержания Голунова стоят не только «принципы журналистского братства», но и определенные политические интересы, действующие вовсе не на пользу России.

«Суда над журналистом еще не было, приговор не вынесен, однако все уже почему-то настаивают на его невиновности», — добавил политолог.

Напомним, издание Meduza после задержания журналиста сразу же потребовало освободить Голунова и даже зарегистрировало петицию на сайте Change.org, однако не все коллеги оппозиционного издания заняли аналогичную позицию. Так, например, редактор РБК Елизавета Голикова заявила, что перед законом все должны быть равны, вне зависимости от своей профессии и социального статуса.

Также и многие руководители оппозиционных СМИ и антироссийских изданий высказались об ответственности перед законом. Эксперты же сошлись во мнении, что поддержка либеральных ценностей — это прямой путь к саморазрушению.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что кампания в поддержку задержанного журналиста направлена не на поддержку спецкорра, а на раскачивание ситуации в стране. Парламентарий Евгений Федоров, в свою очередь, указал, что «казус Голунова» чрезвычайно обрадует различные преступные сообщества, в первую очередь наркомафию.