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Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах президента Казахстана

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Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Москва, 10 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник поздравит по телефону Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы Казахстана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ сегодня поздравит главу Казахстана лично по телефону.

Ранее ЦИК Казахстана сообщил, что Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 70,76% голосов граждан республики.

Руководивший Казахстаном в течение почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта 2019 года объявил о своем уходе с поста президента. Главой республики стал Токаев, который до этого был председателем сената парламента.

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Автор: Сергей Петров
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