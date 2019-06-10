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Ателье Mansory презентовало обновленный Bugatti Chiron Centuria

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Ателье Mansory презентовало обновленный Bugatti Chiron Centuria

Москва, 10 июня. Тюнинг-ателье Mansory презентовало обновленную Bugatti Chiron Centuria в рамках Международного автомобильного салона в Женеве.

Немецкое ателье Mansory удивило общественность модернизированной моделью: специалисты заменили у Bugatti Chiron Centuria некоторые элементы кузова и колесные диски и модифицировали выхлопную систему.

Стоимость Bugatti Chiron Centuria, пробег которой составляет 23 километра, 4,250 млн евро. Интересно, что совершенно новая модель можно купить за 4,050 млн евро.

Напомним, производитель автомобилей класса люкс Bugatti к своей 110-й годовщине презентовал гиперкар La Voiture Noire, который назван самой дорогой машиной в мире. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре, его стоимость составила 11 млн евро.

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Автор: Сергей Петров
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