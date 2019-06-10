 Советник Путина возьмет под контроль материалы по делу Голунова

Москва, 10 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией с журналистом Meduza Иваном Голуновым, которого задержали с наркотиками, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он также подтвердил, что советник президента Антон Кобяков возьмет под контроль материалы по данному делу.

«Мой коллега Кобяков сказал, что он обязательно возьмет все материалы, что он ознакомится и изучит — в этом плане он возьмет под контроль. Я еще раз повторяю, мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, за всеми нюансами», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что история с задержанием Голунова получила широкий общественный резонанс, поэтому данная ситуация заслуживает особого внимания от прокуратуры и других надзорных органов на предмет возможных нарушений.

В то же время Песков не прокомментировал, будет ли президент РФ Владимир Путин обсуждать задержание Голунова с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Напомним, что 6 июня полиция задержала сотрудника Meduza на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.



По словам писателя и общественного деятеля Николая Старикова, реакция оппозиционных СМИ, требующих выпустить Голунова, непонятна. Нужно сперва дождаться результатов предварительного следствия, а уже потом делать выводы.