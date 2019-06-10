Песков рассказал, что в Кремле обратили внимание на поправку МВД по делу Голунова

Москва, 10 июня. В Кремле обратили внимание на поправку МВД по делу журналиста Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков напомнил, что Кремль не может прокомментировать уголовное дело спецкорра «Медузы».

«Я могу лишь сказать, что об этом было доложено президенту еще в пятницу в Петербурге. Было доложено, что это весьма резонансное дело», — уточнил он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль «не имеет права вмешиваться комментариями в уголовные дела».

«Мы не будем этого делать и на этот раз. Но учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями», — уточнил Песков.

Кроме того, он указал на то, что в Кремле приняли к сведению поправки по делу журналиста, которые опубликовала московская полиция.

«В данном случае мы не можем руководствоваться иной информацией, кроме той, что поступает по официальной линии МВД», — пояснил представитель президента.

Песков подчеркнул, что на повестке дня по-прежнему остается много вопросов, которые нуждаются в прояснении.

Напомним, журналист был задержан накануне на Цветном бульваре 6 июня. При обыске у него изъяли 4 гр наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 гр кокаина. Ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал ранее депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, ситуация с Голуновым — это подарок для наркомафии.

Если под давлением общественности и СМИ начать освобождать подозреваемых в различных преступлениях, то надо отпустить из тюрем до 25% заключенных, а такая практика крайне опасна, считает он.