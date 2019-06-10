Суд вынес приговор фигурантам дела экс-главы Коми Гайзера

Москва, 10 июня. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор 13 фигурантам дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Они получили от пяти до одиннадцати лет колонии.

Ранее был вынесен приговор самому Гайзеру. Он проведет 11 лет в колонии. Также бывшему главе Коми назначили штраф в размере 160 миллионов рублей. Перед оглашением приговора Гайзер получил возможность сказать последнее слово. Он заявил, что «честно исполнял свои обязанности», находясь на посту главы республики, сообщает URA.RU.

Также суд вынес постановление в отношении сообщника Гайзера Льва Либензона. Его дело вернули в Генпрокуратуру для устранения препятствий рассмотрения судом, сообщает телеканал «360».

Напомним, Генпрокуратура РФ обвинила Вячеслава Гайзера и его сообщников в получении взяток и хищении денежных средств в особо крупных размерах. Также бывшему главе Коми вменяют руководство преступной группой, взятки, отмывание денег и мошенничество. По версии следствия, Гайзер и его сообщники с 2005 по 2015 год пользовались своим служебным положением и давали взятки, чтобы похитить 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».

Гайзера задержали осенью 2015 года. Сумма ущерба, причиненного государству действиями бывшего главы Коми и его сообщников, оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Отмечается, что прокуратура запрашивала для фигурантов дела от восьми до двадцати лет колонии и штрафы.