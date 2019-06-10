Путин проведет встречу с Москальковой

Москва, 10 июня. Президент РФ Владимир Путин после завершения ПМЭФ вернулся в Москву, он проведет встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом рассказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь главы РФ сообщил, что президент вернулся в столицу после завершения визита председателя КНР Си Цзиньпина и окончания в городе на Неве Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Понедельник он проведет в Кремле, в планах российского лидера внутренние встречи и совещания.

«Сегодня будет встреча с Москальковой, нашим уполномоченным по правам человека. Это будет публичная встреча», — уточнил Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля рассказал о предстоящем визите президента в Киргизию и Тажджикистан.

«Это будет саммит ШОС (состоится 13–14 июня. — Прим. ФАН). Запланированы совещания. Этот формат очень важный и очень значимый», — указал пресс-секретарь.

Петербургский международный экономический форум стартовал в минувший четверг и закончился 8 июня. В Северной столице состоялись встречи и дискуссии по вопросам бизнеса, энергетики, культуры и всевозможных аспектов международных отношений. Участники подписали ряд соглашений.

Как рассказал советник президента РФ и зампред оргкомитета форума Антон Кобяков, ПМЭФ в 2019 году поставил рекорд — на его полях заключили 650 контрактов на общую сумму 3,1 триллиона рублей.

Глава КНР в ходе своего визита встретился с российским президентом в Петербурге. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы международной повестки и двусторонние отношения. Они совершили речную прогулку по Северной столице после окончания рабочих мероприятий и сделали незапланированную остановку у крейсера «Аврора».