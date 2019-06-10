Москва, 10 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.

«Как вы знаете, функции по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств (и следственных органов) выполняет Генеральная прокуратура. Генпрокуратуре доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за резонансным делом. Советник президента РФ Антон Кобяков взял под личный контроль ситуацию вокруг Голунова, задержанного с наркотиками.



Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у журналиста примерно 4 грамма наркотического средства метилэфедрона. Еще 5 грамм кокаина были найдены при обыске на съемной квартире. Накануне Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» под домашний арест до 7 августа.



Стоит отметить, что сразу же после задержания за Голунова вступилась либеральная общественность. Не располагая какой-либо достоверной информацией, оппозиционеры заявили о «невиновности» журналиста «Медузы». Политолог Руслан Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что оппозиция намерена использовать дело Голунова для давления на власть. До судьбы самого журналиста никому нет дела, инцидент лишь создал удобный для либеральных СМИ инфоповод.