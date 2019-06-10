Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Москва, 10 июня. Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», может потерять способность питаться самостоятельно, полагают медики. Об этом рассказал пресс-секретарь артиста Вадим Горжанкин.
Алибасов вот уже несколько дней находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После отравления о его состоянии поступает неутешительная информация.
Так, накануне сын музыкального продюсера рассказал об осложнениях при зарастании ожога кишечника у его отца. В понедельник медики сообщили о новой проблеме.
По словам Горжанкина, артист до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна, при этом врачи не говорят, с чем связана такая задержка.
«Все, что удалось узнать у одного из медиков — вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — цитирует его KP.Ru.
Как напоминает RT, несчастный случай произошел с артистом 4 июня. Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта, его отец принял химическую жидкость за напиток, пишет НСН.
У Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, передает телеканал «360».
Семья создателя группы «На-На» решила подать в суд на производителя средства «Крот». Как сообщил пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин, иск будет подавать супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Он уточнил, что ответчиком выступит ООО «АМС Медиа» (производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». — Прим. ФАН).
В интервью Федеральному агентству новостей основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин выразил мнение, что иск супруги Албасова, лежащего в реанимации после употребления химической жидкости, к производителю данного вещества имеет перспективы и может быть выигран.
Роспотребнадзор принял решение проверить средство для очистки труб «Крот» после отравления известного продюсера.