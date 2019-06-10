Эксперт рассказал, как А-50 ВКС РФ проконтролируют учения НАТО в Черном море

Военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что самолеты А-50 позволят контролировать все действия НАТО во время учений в Черном море.

Ранее начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев сообщил, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС РФ были передислоцированы на Кубань для мониторинга воздушной обстановки над Черным морем.

«Самолеты А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Астафьев также добавил, что экипажи А-50 уже приступили к выполнению своих непосредственных задач по контролю воздушной обстановки на границе России у побережья Крыма и Кубани. Сопровождением самолетов ДРЛО будут заниматься Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Необходимо отметить, что усиление контроля на границах России необходимо из-за проведения масштабных маневров Североатлантического альянса на территории причерноморских государств Восточной Европы. Комментируя ситуацию, военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что отправка А-50 в район учений Альянса необходима для исключения опасных инцидентов с гражданскими кораблями и воздушными судами.

«Эти самолеты никогда лишними не бывают. У них во время полета большая дальность действия по обнаружению и сопровождению воздушных целей. И имея наземные средства радиолокационного контроля, плюс вот эти самолеты, мы сможем видеть наглядную картину по маневрам. К тому же раньше наш президент говорил: мы не имеем понятия о том, что находится в боевых блоках ракет, запускаемых западными странами. Нам нужно следить за всеми этими учениями, чтобы не повторился случай, когда ВСУ во время учений случайно сбили гражданский самолет», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что А-50 был отправлен на Кубань для непосредственного контроля над действиями Североатлантического альянса. В рамках его работы будет производиться обнаружение и сопровождение воздушных, а также надводных целей.

«Самолет будет производить пеленг воздушных и надводных целей, передавать полученную информацию об объектах НАТО на наши командные пункты и автоматизированные системы управления. То есть будет составляться полная картина того, что происходит во время учений, а также полная воздушная и надводная обстановка. А наши Су-27 будут ему в этом помогать, так как самолеты Альянса будут пытаться мешать работе нашего А-50», — заключил военный аналитик.

Напомним, полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы. Крупнейшие морские учения НАТО Baltops пройдут в районе Балтийского моря с 4 по 15 июня, организаторами маневров являются силы ВМС и поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которыми руководит из корабля штаба Mount Whitney командующий флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.