Сирийский министр поблагодарил Россию за помощь в возвращении беженцев в свои дома

Дамаск, 10 июня. Министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф поблагодарил Россию за поддержку сирийскому государству. Также он выразил признательность РФ за помощь в возвращении беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как подчеркнул Махлюф, представители России и Сирии в тесном взаимодействии работают над возвращением сирийцев в родные жилища. С 1 января более 202 тысяч человек вернулись в свои дома. Более 171 тысячи из них — это беженцы из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что беженцев из контролируемого боевиками лагеря «Эр-Рукбан» на границе Сирии и Иордании поселили во временных центрах на территории провинции Хомс. Переселенцы наконец смогли получить квалифицированную медицинскую помощь и нормальное питание.

В лагере «Эр-Рукбан», расположенном в зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф», царят тяжелые условия. Находящиеся здесь люди живут в антисанитарии и не имеют возможности нормально питаться. Об этом говорится в обнародованном совместном заявлении руководителей российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в Сирийской Арабской Республике Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа. Они призывают мировую общественность обратить внимание на то, что происходит в лагере.

Россия регулярно оказывает помощь пострадавшим сирийцам. Так, жители одного из районов Алеппо, который пострадал во время боевых действий, получили продукты первой необходимости от российских военных, сообщает телеканал «360».