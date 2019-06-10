Тимошенко заявила о готовности создать «коалицию действий» с партией Зеленского

Киев, 10 июня. «Батькивщина» готова к созданию в новой Верховной раде Украины коалиции с партией «Слуга народа» шестого президента страны Владимира Зеленского. Об этом в понедельник заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время съезда.

По словам депутата Рады, ее команда планирует идти в сильную коалицию с новым президентом.

«Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить «новый курс». Не просто организовать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее «коалицией действий», — подчеркнула Тимошенко.

При этом она уточнила, что у «Батькивщины» есть не просто план, а план действий на 100 дней. Среди основных задач бывший премьер-министр Украины назвала снижение тарифов, восстановление экономической отрасли, рост пенсионных выплат.

По ее словам, за указанный срок необходимо посмотреть, что происходило в стране с культурой, образованием, медициной.

Тимошенко пообещала, что власти Украины примут закон о страховой медицине и прекратят то, что в стране называли медицинской реформой.

В понедельник утром прошел съезд фракции «Батькивщина», на котором был ратифицирован список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.

Очередные выборы в украинскую Раду планировалось провести в октябре текущего года, но Владимир Зеленский после вступления в должность главы государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.