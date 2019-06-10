Суд признал экс-главу Коми Гайзера виновным в коррупции

Москва, 10 июня. Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера виновным по делу о коррупции. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Вина Гайзера установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами», — приводит слова судьи ТАСС.

Суд назначил наказание в виде 11 лет колонии и штраф в размере 160 млн рублей. Бывшего главу Коми и ряд его сообщников Генпрокуратура РФ обвинила в получении взяток и хищении денежных средств в особо крупных размерах. Гайзеру также вменяют руководство преступной группой, взятки, отмывание денег и мошенничество.

При этом суд снял с Гайзера обвинения в создании организованного сообщества. Кроме того, по делу Гайзера к тюремным срокам приговорены еще 13 фигурантов. Они получили от пяти до 11 лет по делу о коррупции.

По данным следствия, с 2005 по 2015 годы фигурантами дела было похищено 100% акций «Птицефабрика Зеленецкая». В сентябре 2015 года президент РФ Владимир Путин освободил Гайзера от должности в связи с утратой доверия.

Ранее прокурор обратился в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой отправить бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в колонию на 21 год. Кроме того, суд приговорил бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 миллионов рублей.