ЦИК: Токаев побеждает на досрочных выборах президента Казахстана. События дня. ФАН-ТВ

Драгоценный сбыт Сотрудники ФСБ и СК РФ наткнулись на настоящий клад. Около 500 природных алмазов, 11 бриллиантов, 2 млн долларов, 500 тыс. евро, ювелирные украшения известных мировых брендов — увы, все это лежало не на пустом месте, а найдено в ходе обысков у преступной группы. Она незаконно занималась «драгоценным сбытом» и попалась на очередной партии — суммой более 22 млн рублей. Но теперь все это, похоже, дорого обойдется самим нарушителям — их задержали с поличным. «По версии следствия, соучастники систематически похищали в акционерной компании «АЛРОСА» высококачественное алмазное сырье, а затем незаконно сбывали его. Троим участникам преступной группы предъявлено обвинение в краже, а также незаконном обороте природных камней. В числе обвиняемых сотрудница акционерной компании «АЛРОСА» Елена Канунникова, гражданин России Владимир Гординский, а также Владимир Табидзе, имеющий гражданство России и Грузии», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. Предполагается, что Канунникова отвечала за хищение алмазов в компании, Табидзе исполнял роль посредника, а Гординский занимался непосредственно сбытом. Следствие еще выясняет все детали преступления.

СБУ проверит россиян А Украина тем временем усилила контрразведку. Но сейчас Киев беспокоится, как ни странно, в большей степени о соседях. СБУ усилила контроль за россиянами, которые едут из «Незалежной» в Молдавию, при этом речь идет о неких радикально настроенных гражданах. Напомним, что ранее Украина призвала не допустить вмешательства и особенно «российского сценария» в Молдавии, где в последние дни расцветает острый политический конфликт между парламентом и Конституционным судом. Впрочем, кажется, что спецрежим на украинской границе вряд ли поможет решить эту проблему.

Токаев побеждает Результаты экзитполов в Казахстане, судя по всему, подтверждаются. ЦИК республики озвучил предварительные итоги голосования на президентских выборах. Согласно новым данным, победу, как и ожидалось, одерживает Касым-Жомарт Токаев из партии «Нур Отан». Его результат пока более чем внушительный — 70,76%. Оппозиционный кандидат и главный конкурент на выборах Амиржан Косанов достиг отметки 16,02%. А вот другие политики навязать борьбу, увы, не смогли, набрав менее 6%. И, хотя окончательный результат еще не известен, Токаев в победе, видимо, уже не сомневается, он поблагодарил граждан за оказанное доверие. И теперь готовится к пятилетнему сроку — первому почти за 30 лет, когда президентом Казахстана станет не Нурсултан Назарбаев, ушедший в отставку досрочно еще в марте. Впрочем, в политике бывший лидер страны пока что остается.