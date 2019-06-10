Минобороны РФ осудило действия США в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что своими действиями в Сирии власти США создают базу для возвращения террористов в регион. Об этом на заседании Межведомственного координационного штаба России и Сирии сказал генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, спектр проблем, стоящих перед сирийским правительством, весьма велик, и в связи с этим вызывает недоумение неконструктивная позиция США в регионе.

«Действия США препятствуют налаживанию мирной жизни в Сирии», — подчеркнул Мизинцев.

Особую обеспокоенность вызывает положение дел в лагерях беженцев, находящихся на оккупированной силами США территории.

«О невыносимых условиях в концентрационных лагерях можно судить по состоянию граждан, которым удалось покинуть «Эр-Рукбан», — отметил представитель российского оборонного ведомства.

По его словам, ситуация в лагерях беженцев оценивается как критическая.

Негативно на процесс урегулирования в Сирии влияют и другие действия США, в частности, антисирийские санкции, дискредитация законной власти Сирии, а также блокирование поставок нефтепродуктов из Ирана, которое спровоцировало в стране топливный кризис. Все это затягивает завершение конфликта и тормозит процесс возвращения сирийцев в свои дома, заметил Мизинцев.

В свою очередь российская сторона продолжает работать над возвращением беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома. Последовательная работа властей Сирии с властями Ливана и Иордании приносит свои плоды. Из этих стран на родину вернулись 256 тысяч граждан Сирии. Российская сторона также активно содействует властям Сирии в выводе беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». Так, в пункты временного проживания было направлено около трети населения лагеря.

Ранее стало известно о том, что Россия и Сирия проведут совместный шахматный турнир. В нем примут участие и бывшие беженцы из лагеря «Эр-Рукбан».