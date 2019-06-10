Москва, 10 июня. Глава МИД России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме. Об этом рассказали в дипломатическом ведомстве.

Как уточнили в министерстве, Лавров и глава МИД Мали обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию в регионе Сахеля. Они коснуться темы терроризма и экстремизма. Кроме того, в повестке — обсуждение вопросов двухстороннего экономического сотрудничества.

Ранее лавров заявил, что Россия будет поощрять свои компании участвовать в проектах в Африке. Он сообщил, что Россия будет вознаграждать свои компании к участию в проектах в районе Африканского рога. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Эритреи. Глава российского внешнеполитического ведомства указал на отличные возможности для углубления региональной экономической интеграции​​​, которые в настоящее время постепенно складываются в этом регионе. По словам Лаврова, такие процессы будут поддерживаться со стороны России.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия значительно усилила свое экономические и политическое влияние в Африке за последние несколько лет. Strategic-culture.org, комментируя подписанное 21 августа 2018 года соглашение о военном сотрудничестве между РФ и Центральноафриканской республикой, писало, что Москва имеет репутацию надежного и прагматичного партнера, способного взвешенно решать региональные вопросы как в дипломатическом, так и в военном плане.

Республика Конго решила реанимировать свое соглашение от 1999 года о военном сотрудничестве с Россией. В апреле Мозамбик отрыл свои порты для российских военных судов. Аналогичное соглашение было достигнуто и с Гвинеей, а Нигер начал проявлять интерес к закупке российских вертолетов и гранатометов. Россия на сегодняшний день поставляет вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24 и Ми-35 в Анголу, Мали, Нигерию, Судан, Уганду и Руанду.

Кроме того, у Москвы прекрасные отношения с Камеруном, Кенией, Буркина-Фасо и Южным Суданом, а в прошлом году президент Судана Омаль аль-Башир попросил Россию о помощи в связи с агрессией США.