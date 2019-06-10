YouTube заблокировал по требованию РКН видео с оскорблением герба РФ
Москва, 10 июня. Администрация видеохостинга Youtube заблокировала агитационные видеоролики, на которых экстремисты оскорбляют государственный герб РФ. Видеоматериалы были заблокированы по требованию Роскомнадзора.
«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что уведомление о блокировке контента было направлено представителям видеохостинга после требования Генеральной прокуратуры РФ об исполнении закона «о неуважении к государственным символам».
В марте текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в Интернете материалов, оскорбляющих общество и государственные символы РФ. Также глава государства подписал закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Поправки предусматривают введение штрафа и возможность административного ареста за оскорбление госсимволов и общества.
Первое решение о применении закона об оскорблении «человеческого достоинства и общественной нравственности» было вынесено Чудовским райсудом Новгородской области в отношении жителя Малой Вишеры, разместившего в открытом доступе в Интернете две записи с оскорблениями.