Милонов: Либералы используют дело Голунова, чтобы освободить людей из «своей тусовки»

Москва, 10 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что кампания в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, направлена не на поддержку спецкорра, а на раскачивание ситуации в стране.

Такое мнение парламентарий выразил в комментарии ФБА «Экономика сегодня». Он напомнил о другой ситуации вокруг петербургского депутата Максима Резника. Таким образом, по словам Милонова, дело Голунова может быть «заготовкой» под другие аналогичные дела.

Помимо этого, как добавил политик, оппозиция использует задержание журналиста для создать атмосферы, в рамках которой можно настаивать на освобождении людей из своей «тусовки», которые также были задержаны за другие нарушения. В связи с этим он привел задержание помощника блогера Алексея Навального Леонида Волкова. Его задержали за организацию незаконных митингов.

Депутат подчеркнул, что дело Голунова безотносительно виновности или невиновности журналиста носит характер четкой политической кампании, на которой пытаются «набрать очки» определенные политические силы.

Как сообщалось ранее, журналист был задержан накануне на Цветном бульваре. При обыске у него изъяли 4 гр наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 гр кокаина.