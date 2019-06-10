Депутат Госдумы: Ситуация с Голуновым — это подарок для наркомафии

Если под давлением общественности и СМИ начать освобождать подозреваемых в различных преступлениях, то надо отпустить из тюрем до 25% заключенных, в том числе тех, кто обвиняется по 228 статье за сбыт наркотиков, или таких персонажей, как соратника Навального Алексея Волкова, привлеченного к ответственности за призывы к участию в незаконных митингах, но такая практика крайне опасна, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

По словам Федорова, «казус Голунова» — прецедент, созданный историей с журналистом издания «Медуза», обвиняемым в сбыте наркотиков, чрезвычайно обрадует различных преступные сообщества, в первую очередь наркомафию.

«Я уже вижу в Telegram призывы вообще амнистировать всех, кто привлечен по антинаркотическим, да и по другим статьям, поскольку в их делах дескать возможны фальсификации, — отметил депутат ГД в комментарии ФАН. — Это значит, что если преступники увидят, что их проблемы можно решить политическими методами, то деньги на то, чтобы пятьсот человек приняли участие в митинге у зала суда, всегда найдутся, и это чрезвычайно опасно».

Подробнее о том, какой опасный прецедент создает дело Ивана Голунова, читайте в интервью с Евгением Федоровым в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.

Напомним, в пятницу стало известно, что сотрудники полиции задержали в Москве специального корреспондента интернет-издания Meduza Ивана Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. После активных выступлений представителей либеральных СМИ журналиста отправили под домашний арест.

На соратника Алексея Навального оппозиционера Леонида Волкова в понедельник составили новый протокол за проведение несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Петербурге. Волков уже отбыл 20 суток ареста за проведение аналогичной акции в Москве.

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